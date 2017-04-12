14:25, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltereâ€™de iÅŸsizlik yÃ¼zde 4,7 seviyesinde





Ãœlkede iÅŸsizlik oranÄ± aralÄ±k-ÅŸubat aylarÄ±nÄ± kapsayan Ã¼Ã§ aylÄ±k dÃ¶nemde yÃ¼zde 4,7 ile bir Ã¶nceki dÃ¶nemde kaydedilen seviyesini korudu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltereâ€™de iÅŸsizlik oranÄ± aralÄ±k-ÅŸubatÂ dÃ¶neminde beklentilerle uyumlu ÅŸekilde yÃ¼zdeÂ 4,7Â seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ngiltere Ulusal Ä°statistik OfisiÂ (ONS) verilerine gÃ¶re Ã¼lkede iÅŸsizlik oranÄ± aralÄ±k-ÅŸubat aylarÄ±nÄ± kapsayan Ã¼Ã§ aylÄ±k dÃ¶nemde yÃ¼zde 4,7 ile bir Ã¶nceki dÃ¶nemde kaydedilen seviyesini korudu. ONS verilerine gÃ¶re Ã¼lkede toplam iÅŸsiz sayÄ±sÄ± ise bir Ã¶nceki dÃ¶neme gÃ¶re 45 bin azalarak 1,56 milyona geriledi. Bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde Ä°ngiltereâ€™de iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 5,1 seviyesindeydi. Åžubat ayÄ±nda haftalÄ±k ortalama gelirler ise yÃ¼zde 2,2 olan beklentinin Ã¼zerine Ã§Ä±karak yÃ¼zde 2,3 artÄ±ÅŸ kaydetti. DÃ¼n aÃ§Ä±klanan verilere gÃ¶re, Ä°ngiltereâ€™de tÃ¼ketici fiyat endeksi de (TÃœFE), martta yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 2,3 artÄ±ÅŸla ÅŸubat ayÄ±ndaki seviyesini korumuÅŸtu. Ä°ngiltereâ€™de TÃœFE eylÃ¼l 2013'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyesinde seyrediyor.

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