DiyarbakÄ±r ve Hakkari'de 4 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, dÃ¼n meydana gelen yurt iÃ§i olaylara yer verildi.
Buna gÃ¶re,Â DiyarbakÄ±rÂ KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir ,Â HakkariÂ Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.
Van BaÅŸkale'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince icra edilen arazi aramasÄ±nda tespit edilen bir sÄ±ÄŸÄ±nakta, dÃ¶rt kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, bir tabanca, 231 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, bir kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, dÃ¶rt kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, bir tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼, iki sÄ±rt Ã§antasÄ±, 102 kutu konserveyle tÄ±bbi malzeme ele geÃ§irildi.
Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de, araziye gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette bir kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, bir tonluk su deposu, bir silah temizleme spreyi, iki dÃ¶rtlÃ¼ pil bloÄŸu, 30 kalem pil, iki yatak, 106 paket sigara, 464 kilo gÄ±da, Ã§ok miktarda giyimle yaÅŸam malzemesi, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve tÄ±bbi malzeme yakalandÄ±.
BingÃ¶l Yayladere'de ise tespit edilen iki sÄ±ÄŸÄ±nakta 550 kilo gÄ±da malzemesi, 150 tÃ¼tÃ¼n kaÄŸÄ±dÄ±, 21,6 kilo deterjan, 30 koli bandÄ±, bir inÅŸaat kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ adet 150 litrelik boÅŸ bidon, 10x10 metre sera naylonu ve iki kilo Ã§ivi ele geÃ§irildi.
Batman Sason'da, araziye gÃ¶mÃ¼lÃ¼ halde gÄ±da, yaÅŸam malzemesi ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, Bitlis GÃ¼roymak'taki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta altÄ± mutfak tÃ¼pÃ¼, bir fÄ±rÄ±n, yedi silah yaÄŸÄ±, yedi Ã§akmak gazÄ±, 300 Ã§akmak taÅŸÄ±, yedi tÃ¼p yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±yla muhtelif gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
DiyarbakÄ±r Hani'de tespit edilen bir sÄ±ÄŸÄ±nakta iki mutfak tÃ¼pÃ¼, bir sanayi tipi ocak, dÃ¶rtlÃ¼ pil bloÄŸuyla muhtelif gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi yakalandÄ±.
ÅžÄ±rnak BeytÃ¼ÅŸÅŸebap'ta, kayalÄ±klar arasÄ±nda 150 metre kablo ve kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸine ait bir mekanizma, merkezdeki bir maÄŸarada ve arazide ise bir Ã§ift ayakkabÄ±, kadÄ±n kÄ±yafeti, bir akÃ¼ ve bir el feneri ele geÃ§irildi.
DiyarbakÄ±r Lice'de, arazi aramasÄ±nda tespit edilen bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilirken, ÅžÄ±rnak Silopi'de, Irak kuzeyi barÄ±nma alanlarÄ±ndan kaÃ§an Ã¶rgÃ¼t mensubu dÃ¶rt PKK'lÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Suriye'de Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin, "Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m." dedi
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde faaliyet gÃ¶steren bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyondan etkilenen 40 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
EskiÅŸehir merkezli 13 ilde, FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸiden 19'u tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir polis memurunun cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece patlamada ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±