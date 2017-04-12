14:28, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

DiyarbakÄ±r ve Hakkari'de 4 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, dÃ¼n meydana gelen yurt iÃ§i olaylara yer verildi.

Buna gÃ¶re,Â DiyarbakÄ±rÂ KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir ,Â HakkariÂ Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.

Van BaÅŸkale'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince icra edilen arazi aramasÄ±nda tespit edilen bir sÄ±ÄŸÄ±nakta, dÃ¶rt kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, bir tabanca, 231 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, bir kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, dÃ¶rt kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, bir tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼, iki sÄ±rt Ã§antasÄ±, 102 kutu konserveyle tÄ±bbi malzeme ele geÃ§irildi.

Mardin KÄ±zÄ±ltepe'de, araziye gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette bir kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, bir tonluk su deposu, bir silah temizleme spreyi, iki dÃ¶rtlÃ¼ pil bloÄŸu, 30 kalem pil, iki yatak, 106 paket sigara, 464 kilo gÄ±da, Ã§ok miktarda giyimle yaÅŸam malzemesi, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve tÄ±bbi malzeme yakalandÄ±.

BingÃ¶l Yayladere'de ise tespit edilen iki sÄ±ÄŸÄ±nakta 550 kilo gÄ±da malzemesi, 150 tÃ¼tÃ¼n kaÄŸÄ±dÄ±, 21,6 kilo deterjan, 30 koli bandÄ±, bir inÅŸaat kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ adet 150 litrelik boÅŸ bidon, 10x10 metre sera naylonu ve iki kilo Ã§ivi ele geÃ§irildi.

SÄ°LOPÄ°'DE 4 PKK'LI TESLÄ°M OLDU

Batman Sason'da, araziye gÃ¶mÃ¼lÃ¼ halde gÄ±da, yaÅŸam malzemesi ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, Bitlis GÃ¼roymak'taki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta altÄ± mutfak tÃ¼pÃ¼, bir fÄ±rÄ±n, yedi silah yaÄŸÄ±, yedi Ã§akmak gazÄ±, 300 Ã§akmak taÅŸÄ±, yedi tÃ¼p yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±yla muhtelif gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

DiyarbakÄ±r Hani'de tespit edilen bir sÄ±ÄŸÄ±nakta iki mutfak tÃ¼pÃ¼, bir sanayi tipi ocak, dÃ¶rtlÃ¼ pil bloÄŸuyla muhtelif gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi yakalandÄ±.

ÅžÄ±rnak BeytÃ¼ÅŸÅŸebap'ta, kayalÄ±klar arasÄ±nda 150 metre kablo ve kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸine ait bir mekanizma, merkezdeki bir maÄŸarada ve arazide ise bir Ã§ift ayakkabÄ±, kadÄ±n kÄ±yafeti, bir akÃ¼ ve bir el feneri ele geÃ§irildi.

DiyarbakÄ±r Lice'de, arazi aramasÄ±nda tespit edilen bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilirken, ÅžÄ±rnak Silopi'de, Irak kuzeyi barÄ±nma alanlarÄ±ndan kaÃ§an Ã¶rgÃ¼t mensubu dÃ¶rt PKK'lÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.