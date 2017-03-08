14:32, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri atanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan BakanlÄ±k, Emniyet ve Jandarma bÃ¼nyesinde gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleriÂ ataÅŸeleri atanacak.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Yurt dÄ±ÅŸÄ± TeÅŸkilatÄ±na SÃ¼rekli GÃ¶revle Atanacak Personel HakkÄ±ndaki YÃ¶netmelik, bugÃ¼nkÃ¼Â Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. YÃ¶netmelikle, 21 Haziran 2008 tarihli Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YurtdÄ±ÅŸÄ± TeÅŸkilatÄ±na SÃ¼rekli GÃ¶revle Atanacak Personel HakkÄ±ndaki YÃ¶netmelik iptal edildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±na bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler nezdinde Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸaviri, baÅŸkonsolosluklar nezdinde ise Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸesi atanmasÄ±na imkan tanÄ±yan yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri MÃ¼ÅŸavirliklerinde ihtiyaca gÃ¶re birden fazla Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸaviri gÃ¶revlendirilebilecek. GÃ¶revlendirilen mÃ¼ÅŸavirlerin aynÄ± birim personeli olmasÄ± halinde rÃ¼tbe ve kÄ±dem olarak Ã¶nde olan, farklÄ± birim personeli olmasÄ± halinde ise BakanlÄ±k tarafÄ±ndan koordinasyon gÃ¶revi verilen personel, ihtisas biriminin yÃ¶neticisi olarak belirlenecek. Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri, misyon ÅŸefine karÅŸÄ± sorumlu olacak.

Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri, BakanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶rev alanÄ±na giren konularda TÃ¼rkiye ile ilgili olaylarÄ± izleyip deÄŸerlendirerek Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼recek ve edinilen bilgileri ilgili birime iletecek. GÃ¶revli bulunduÄŸu Ã¼lkenin kolluk teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n teknolojik geliÅŸmelerini ve BakanlÄ±ÄŸÄ± ilgilendiren mesleki yayÄ±nlarÄ± takip ederek bu konuda elde edilen veya talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili birime gÃ¶nderecek. BakanlÄ±k ile gÃ¶revli bulunulan Ã¼lkenin devlet kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacak ve kurulan iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼rekliliÄŸini saÄŸlayacak.Â

Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde gÃ¶revlendirilecek Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri de mÃ¼ÅŸavirin gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirecek.

YDS'DEN 60 PUAN ÅžARTI

Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸaviri olarak atanacaklarda halihazÄ±rda geÃ§ici veya sÃ¼rekli olarak altÄ± ay ve daha uzun sÃ¼re ile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rev yapÄ±yor olmamak ÅŸartÄ± aranacak. Daha Ã¶nce sÃ¼rekli gÃ¶revle yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda gÃ¶revlendirilmemiÅŸ olmak ile hakkÄ±nda yÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± veya ÅŸeref ve haysiyet kÄ±rÄ±cÄ± suÃ§lardan dolayÄ± adli soruÅŸturma veya kovuÅŸturma bulunmamak, aynÄ± suÃ§lar nedeniyle idari soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor olmamak veya mahkumiyet kararÄ± bulunmamak ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±yanlar Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸaviri olarak atanabilecek.

GÃ¶revlendirme iÃ§in son beÅŸ yÄ±l iÃ§erisinde YDSâ€™den veya buna denkliÄŸi kabul edilen diÄŸer yabancÄ± dil sÄ±navlarÄ±nÄ±n birisinden en az 60 puan almÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ± da aranacak ancak BakanlÄ±k Ã¶nceden duyurmak suretiyle dil barajÄ±nÄ± belirleyeceÄŸi diller iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼rebilecek.

ASTSUBAYLARDAN ATAMA YAPILABÄ°LECEK

Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸesi olarak atanacaklarda ise son beÅŸ yÄ±l iÃ§erisinde YDSâ€™den veya buna denkliÄŸi kabul edilen diÄŸer yabancÄ± dil sÄ±navlarÄ±nÄ±n birisinden en az C seviyesi puan almÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ± aranacak. Emniyet hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸesi olarak atanacaklarÄ±n emniyet amiri, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ veya ikinci sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ rÃ¼tbesinde olmasÄ± gerekecek.Â

Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±ndan ise subaylarda yÃ¼zbaÅŸÄ±, kÄ±demli yÃ¼zbaÅŸÄ±, binbaÅŸÄ±; astsubaylarda ise astsubay baÅŸÃ§avuÅŸ veya astsubay kÄ±demli baÅŸÃ§avuÅŸ rÃ¼tbelerinde olmak ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan atama yapÄ±lacak.

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° ATAÅžELERÄ° Ä°Ã‡Ä°N SINAV ÅžARTI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ± ile belirlenen kadrolara Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸesi atamasÄ± iÃ§in duyuru yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadronun en Ã¼st dereceli amirinin muvafakati Ã¼zerine sÄ±nav baÅŸvuru formlarÄ±nÄ± doldurarak ilgili birimlerin dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerden sorumlu daire baÅŸkanlÄ±klarÄ±na teslim edecek.

BaÅŸvurularÄ± kabul edilenlere ait liste BakanlÄ±k internet sitesinde duyurulacak.

GÃ–REV SÃœRESÄ° Ä°KÄ° YILÂ

Yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda gÃ¶revlendirilecek BakanlÄ±k personelinin gÃ¶rev sÃ¼releri iki yÄ±l olacak. Bu sÃ¼re Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ± ile bir kez bir yÄ±l uzatÄ±labilecek ancak bu personel gÃ¶revlendirme sÃ¼resi dolmadan gÃ¶revlendirme usulÃ¼ ile geri Ã§ekilebilecek. Yurt dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rev sÃ¼resi sona erenler BakanlÄ±kÃ§a durumlarÄ±na uygun kadrolara atanacak.