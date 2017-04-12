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Ã‡inâ€™de 1 ton mamut diÅŸi ele geÃ§irildi
Ã‡inâ€™de 1 ton mamut diÅŸi ele geÃ§irildi
Foto: ArÅŸiv

Ã‡inâ€™in kuzeydoÄŸusundaki Heylongciang eyaletinde Rusya'dan kaÃ§ak getirilen 1 ton mamut diÅŸi bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inâ€™in kuzeydoÄŸusundaki Heylongciang eyaletindeÂ Rusya'danÂ kaÃ§akÂ getirilen 1 ton mamut diÅŸiÂ bulundu.

"China Daily"nin haberine gÃ¶re, gÃ¼mrÃ¼k yetkilileri, Rusyaâ€™dan Ã‡inâ€™e soya fasulyesi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± beyan edilen 6 tÄ±rdan birinin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerinden farklÄ± olmasÄ± nedeniyle araÃ§larÄ± kontrol etti.

Son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k olaylarÄ±ndan birinin ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kontrollerde tÄ±rlardan birindeki gizli bÃ¶lmelerde 1 ton mamut diÅŸi, 73 kilogram gergedan boynuzu ve 1 ton da yeÅŸim taÅŸÄ± ele geÃ§irildi.

TÄ±rÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Buzul Ã§aÄŸÄ±nda yaÅŸayan ve soylarÄ± tÃ¼kenen mamutlarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±ndan birinin Rusya'nÄ±n Sibirya bÃ¶lgesi olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. Sibirya'daki tundralarda karlarÄ±n erimesiyle mamut iskeletleri ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Mamut diÅŸleri, avcÄ±lar tarafÄ±ndan toplanÄ±yor.



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