Ä°stanbul'da FETÃ–'yle ilgili dava sayÄ±sÄ± 338'e yÃ¼kseldi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimininÂ ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lanÂ dava sayÄ±sÄ±Â 338'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosundan sorumlu BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar koordinesinde, 29 cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndanÂ FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi ile Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik soruÅŸturmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden bu yana tamamladÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sayÄ±sÄ± 338'e yÃ¼kseldi. Bu soruÅŸturmalar sonucunda ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanan iddianamelerin gÃ¶nderildikleri Ä°stanbul aÄŸÄ±r ceza mahkemelerince kabul edilmesinin ardÄ±ndan davalar aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 21 ayrÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±.
SÃ¶z konusu davalar arasÄ±nda, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 21 dava yer alÄ±yor.
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile FSM KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylar, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali, Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezinin ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na tanklarla girilmeye ve helikopterle inilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal edilmesi gibi Ã§ok sayÄ±da konuyla ilgili darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ soruÅŸturmasÄ± ise devam ediyor.
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden, BaÄŸlar ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, 30 metrelik tÃ¼nele tuzaklanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸu bildirildi
DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan dava sayÄ±sÄ± 338 oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Suriye'de Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin, "Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m." dedi
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi