14:50, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da FETÃ–'yle ilgili dava sayÄ±sÄ± 338'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimininÂ ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lanÂ dava sayÄ±sÄ±Â 338'e yÃ¼kseldi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosundan sorumlu BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar koordinesinde, 29 cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndanÂ FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi ile Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik soruÅŸturmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden bu yana tamamladÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sayÄ±sÄ± 338'e yÃ¼kseldi. Bu soruÅŸturmalar sonucunda ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanan iddianamelerin gÃ¶nderildikleri Ä°stanbul aÄŸÄ±r ceza mahkemelerince kabul edilmesinin ardÄ±ndan davalar aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu.

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 21 ayrÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±.

SÃ¶z konusu davalar arasÄ±nda, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 21 dava yer alÄ±yor.

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile FSM KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylar, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali, Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezinin ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±na tanklarla girilmeye ve helikopterle inilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal edilmesi gibi Ã§ok sayÄ±da konuyla ilgili darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ soruÅŸturmasÄ± ise devam ediyor.