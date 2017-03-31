Meteoroloji'den kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DoÄŸu Akdeniz,Â GÃ¼neydoÄŸu AnadoluÂ ileÂ DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n iÃ§inÂ kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸÂ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda kuvvetli, yer yer Ã§ok kuvvetli ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.
Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte yÃ¼ksek kesimlerde kar erimeleri de gÃ¶rÃ¼lebilecek.
Sel, su baskÄ±nÄ±, taÅŸkÄ±n, heyelan, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve ulaÅŸÄ±mda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden, BaÄŸlar ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, 30 metrelik tÃ¼nele tuzaklanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸu bildirildi
DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan dava sayÄ±sÄ± 338 oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Suriye'de Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin, "Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m." dedi
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi