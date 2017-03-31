14:54, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Meteoroloji'den kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±



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DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu Akdeniz,Â GÃ¼neydoÄŸu AnadoluÂ ileÂ DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n iÃ§inÂ kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸÂ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda kuvvetli, yer yer Ã§ok kuvvetli ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor. Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte yÃ¼ksek kesimlerde kar erimeleri de gÃ¶rÃ¼lebilecek. Sel, su baskÄ±nÄ±, taÅŸkÄ±n, heyelan, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve ulaÅŸÄ±mda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

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