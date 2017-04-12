14:57, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ± teslim oldu



Foto: ArÅŸiv

ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnakÂ ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 11 Nisan'da PKK/KCK iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren biri yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olmak Ã¼zere 4 PKK Ã¼yesinin Â gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerineÂ teslimÂ olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, teslim olan PKK mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi kaydedildi.

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