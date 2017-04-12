AB ülkeleri sığınmacılar konusunda sözünü tutmadı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Ürdün ve Lübnan ile üye ülkeler Yunanistan ve İtalya'daki sığınmacıları kabul etme konusundaki yükümlüklerini yerine getirmedi.
AB Komisyonu, üye ülkeler Yunanistan ve İtalya ile anlaşma yapılan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin 11’inci raporunu açıkladı.
Rapora göre, AB, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıları diğer üye ülkelere yerleştirme planında başarısız oldu.
İtalya ve Yunanistan’dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı alınmış olmasına rağmen, AB Komisyonunun verilerine göre 10 Nisan itibarıyla 5 bin 1’i İtalya’dan, 11 bin 339’u Yunanistan’dan olmak üzere sadece 16 bin 340 sığınmacı çeşitli ülkelere yerleştirilebildi.
22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan ve Temmuz 2015'te kabul edilen plan kapsamında AB ülkelerine yerleştirilmesi sözü verilen Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların alınmasında ise sayı 15 bin 492'de kaldı.
Türkiye'den alınan sığınmacıların toplam sayısı 4 bin 618 olarak açıklandı. Ancak varılan anlaşmalar gereğince AB üyelerinin, Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.
Rapora göre yeniden yerleştirilme teklifi yapılan 671 sığınmacı ise Türkiye’de kalmayı tercih etti.
Rapor, alınan karardan bu yana Avrupa ülkelerinin sığınmacıları yerleştirme konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmediğini ortaya koydu.
Kabil'de yaşaan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “Kış ve yaz askeri tatbikatlar yapıldı. Ordunun savaşa hazırlığı iyi seviyede. Disiplinde bir iyileşme görünüyor”
Devlet Başkanı Poroşenko, çatışmalarda bugüne kadar 2 bin 652 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Farklı verilere göre, Suriye'de yaklaşık 20 bin yabancı savaşçı bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 10 bini BDT ülkelerinden. 9 bini, yani toplamın neredeyse yarısı ise Rusya'dan" dedi
Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde mart sonunda yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her 5 Fransız'dan 1'inin, desteklediği adayın seçilmemesi durumunda ülkeyi terk etmeyi planladığı ortaya çıktı
AB ülkeleri, Türkiye, Ürdün ve Lübnan ile üye ülkeler Yunanistan ve İtalya'daki sığınmacıları kabul etme konusundaki yükümlüklerini yerine getirmedi
Çin’in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde Rusya'dan kaçak getirilen 1 ton mamut dişi bulundu
Ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu
Macaristan'da Anayasaya Mahkemesi, Müslümanların ibadetlerini kısıtlayan Asotthalom Belediyesinin kararnamesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un ikinci tura kalmasından korku duyduğunu belirtti
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, dünyanın gördüğü en şiddetli insani kriz için BM'den uyarı yapıldı
UNICEF, terör örgütü Boko Haram'ın çocuk yaştaki intihar bombacılarının sayısının arttığı uyarısında bulundu
Rusya Dışişleri Bakanı, "Washigton'un hem ikili hem de uluslararası ilişkilerde dile getirdiği çelişkili fikirler dikkate alırsak ABD'ye birçok sorumuzun olduğunu söyleyebiliriz " dedi
HURMA Ulusal Koordinatörü Isiak, "(FETÖ'nün) Ailelerden zorla para almak için öğrencileri organize ve teşvik ettiğini ortaya çıkardık. Bu okullarda çalışan birçok öğretmen Türkiye ve Nijerya'nın standart ve politikalarına uygun değildir" dedi
Almanya'nın anne ve babalarından ayırdığı çocukların aileleri, Brüksel'de Avrupa Birliği kurumları yakınında çadır kurarak gösteri düzenledi
Sofya'da Çin'in Bir Kuşak-Bir Yol (İpek yolu Ekonomi Kuşağı) projesine katılımı desteklemeyi amaçlayan ulusal dernek kuruldu