DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi,Â BaÄŸlarÂ ilÃ§esindekiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek binasÄ±na bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan 30 metre kazÄ±lan tÃ¼nele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini bildirdi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÄŸlar ilÃ§esinde bulunan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alan iÃ§erisindeki BakÄ±m-OnarÄ±m Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait tamir atÃ¶lyesinde dÃ¼n saat 10.47'de nedeni henÃ¼z belli olmayan bir patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi, olayda 1 sivil personelin aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, patlamanÄ±n ardÄ±ndan ValilikÃ§e yapÄ±lan basÄ±n duyurusu ile bildirildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Patlama sonrasÄ± yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda enkaz altÄ±nda 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE, 112, itfaiye ve emniyet birimlerince gerÃ§ekleÅŸtirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda saat 12.20'de enkaz altÄ±nda kalan 1 polis memuruna ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, polis memurunun hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve tedavi sonucu taburcu olduÄŸu bildirildi.
AFAD koordinesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve uzun sÃ¼re yapÄ±lan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altÄ±nda kalan sivil personele 17.50 sÄ±ralarÄ±nda, diÄŸer polis memuruna ise 23.15 sÄ±ralarÄ±nda ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, yaÅŸanan olay sonucunda biri polis, 2'si sivil personel olmak Ã¼zere toplam 3 emniyet personelinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.
Patlamada yaralanan biri polis, 3'Ã¼ sivil vatandaÅŸ olmak Ã¼zere 4 yaralÄ±nÄ±n tedavilerinin Ã§eÅŸitli hastanelerde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:
"Konu ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin bulunduÄŸu alana bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan, BakÄ±m OnarÄ±m Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tamir atÃ¶lyesine doÄŸru yaklaÅŸÄ±k 30 metre uzunluÄŸunda tÃ¼nel kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yapÄ±lan kriminal inceleme sonucu RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton olduÄŸu deÄŸerlendirilen patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirildiÄŸi ve zaman ayarlÄ± dÃ¼zenek ile patlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay ile doÄŸrudan iliÅŸkisi olduÄŸu deÄŸerlendirilen 5 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ± ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile iltisakÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve bugÃ¼n saat 12.00 itibarÄ±yla 172 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. ÅžÃ¼phelilerin soruÅŸturma iÅŸlemleri devam etmektedir."
AÃ§Ä±klamada, halkÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadeleye kararlÄ±lÄ±kla ve aralÄ±ksÄ±z devam edileceÄŸi vurgulandÄ±.
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden, BaÄŸlar ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, 30 metrelik tÃ¼nele tuzaklanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸu bildirildi
DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan dava sayÄ±sÄ± 338 oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Suriye'de Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin, "Bu katliamlar karÅŸÄ±sÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bu katliamlarÄ± durduracak bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na gitmesi lazÄ±m." dedi
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan askeri yasak bÃ¶lgeye girdikleri belirlenen yabancÄ± uyruklu 23'Ã¼ Ã§ocuk 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trafik sigortasÄ±nda 'tavan fiyat' dÃ¶nemi bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6785'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,68 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi
DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, saldÄ±rÄ±nÄ±n yerin altÄ±na tÃ¼nel kazÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi