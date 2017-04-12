15:47, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi,Â BaÄŸlarÂ ilÃ§esindekiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek binasÄ±na bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan 30 metre kazÄ±lan tÃ¼nele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini bildirdi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÄŸlar ilÃ§esinde bulunan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alan iÃ§erisindeki BakÄ±m-OnarÄ±m Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait tamir atÃ¶lyesinde dÃ¼n saat 10.47'de nedeni henÃ¼z belli olmayan bir patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi, olayda 1 sivil personelin aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, patlamanÄ±n ardÄ±ndan ValilikÃ§e yapÄ±lan basÄ±n duyurusu ile bildirildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Patlama sonrasÄ± yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda enkaz altÄ±nda 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE, 112, itfaiye ve emniyet birimlerince gerÃ§ekleÅŸtirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda saat 12.20'de enkaz altÄ±nda kalan 1 polis memuruna ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, polis memurunun hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve tedavi sonucu taburcu olduÄŸu bildirildi.

TOPLAM 3 EMNÄ°YET PERSONELÄ° ÅžEHÄ°T OLDU

AFAD koordinesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve uzun sÃ¼re yapÄ±lan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altÄ±nda kalan sivil personele 17.50 sÄ±ralarÄ±nda, diÄŸer polis memuruna ise 23.15 sÄ±ralarÄ±nda ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, yaÅŸanan olay sonucunda biri polis, 2'si sivil personel olmak Ã¼zere toplam 3 emniyet personelinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

Patlamada yaralanan biri polis, 3'Ã¼ sivil vatandaÅŸ olmak Ã¼zere 4 yaralÄ±nÄ±n tedavilerinin Ã§eÅŸitli hastanelerde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi:

"Konu ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin bulunduÄŸu alana bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan, BakÄ±m OnarÄ±m Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tamir atÃ¶lyesine doÄŸru yaklaÅŸÄ±k 30 metre uzunluÄŸunda tÃ¼nel kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yapÄ±lan kriminal inceleme sonucu RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton olduÄŸu deÄŸerlendirilen patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirildiÄŸi ve zaman ayarlÄ± dÃ¼zenek ile patlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay ile doÄŸrudan iliÅŸkisi olduÄŸu deÄŸerlendirilen 5 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ± ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile iltisakÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve bugÃ¼n saat 12.00 itibarÄ±yla 172 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. ÅžÃ¼phelilerin soruÅŸturma iÅŸlemleri devam etmektedir."

AÃ§Ä±klamada, halkÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadeleye kararlÄ±lÄ±kla ve aralÄ±ksÄ±z devam edileceÄŸi vurgulandÄ±.