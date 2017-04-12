16:28, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

MuÄŸla'da kaÃ§ak gÃ¶Ã§men operasyonu





MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Marmaris aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸleri Ã¶nlemek amacÄ±yla devriye gÃ¶revinde bulunan Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ±, KadÄ±rga Burnu mevkisi aÃ§Ä±klarÄ±nda bir sÃ¼rat teknesini durdurdu. Teknede, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Suriye uyruklu 17 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ile bir Irak'lÄ± yakalandÄ±. Marmaris Sahil GÃ¼venlik Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± rÄ±htÄ±mÄ±na getirilen yabancÄ± uyruklulara giysi ve yiyecek verildi. KaÃ§ak gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan MuÄŸla GÃ¶Ã§ Ä°daresine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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