Ukrayna'daki askeri kayıp bilançosu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 652 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Poroşenko, ülkenin doğusunda Minsk anlaşması gereği ateş hattından geri çekilen zırhlı birliklerinden birisini ziyaret etti.
Poroşenko ziyarette yaptığı konuşmada, terörle mücadele operasyonlarıyla Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırgan devletin planlarından ülkeyi koruduğunu belirtti.
Ukrayna halkının bağımsızlığı için büyük bedel ödediğini vurgulayan Poroşenko, “Sadece bu yıl düşman saldırıları nedeniyle Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 69 kişi hayatını kaybetti, 420’den fazlası ise yaralandı. Terörle mücadele operasyonlarının başlamasından bu yana ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Servisi, Özel Muhafız Birliği, sınır koruma, polis ve diğer güvenlik görevlilerinden oluşan 2 bin 652 kişi hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.
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