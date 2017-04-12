Dünya Bülteni Haber Portalı

17:08, 12 Nisan 2017 Çarşamba

"Kazakistan'ın savaş hazırlığı iyi seviyede"





Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “Kış ve yaz askeri tatbikatlar yapıldı. Ordunun savaşa hazırlığı iyi seviyede. Disiplinde bir iyileşme görünüyor”

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, kışın ve yazın askeri tatbikatların yapıldığını, ordunun savaşa hazırlığının iyi seviyede olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Savunma Bakanı Saken Jasuzakov’u kabul etti. Görüşmede Jasuzakov, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e silahlı kuvvetlerin mevcut durumu ve ordunun hedeflerinin uygulanmasıyla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin kadro alımında olumlu dinamiğin kaydedildiğini belirterek, "Kışın ve yazın askeri tatbikatlar yapıldı. Ordunun savaşa hazırlığı iyi seviyede. Disiplinde bir iyileşme görünüyor." ifadelerini kullandı. Nazarbayev, ordunun yeni askeri silah ve tekniklerle donatılması, askerlerin sosyal güvenliğinin sağlanması, bölge güvenliği ve hava savunma sisteminin kalkınması konularına dikkati çekti. Bakan Jasuzakov, asker sayısının artırıldığını belirterek, bu yıl 34 bine yakın askerin çağrılmasının planlandığını söyledi.

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