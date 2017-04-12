17:47, 12 Nisan 2017 Çarşamba

ABD'de kilise kendi polis gücünü oluşturacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde senato, kilisenin kendi polis teşkilatını kurmasına izin verdi. Milletvekillerinin, suçları gizlemek için kullanılabileceği eleştirilerine rağmen, Birmingham kilisesinin kendi kolluk kuvvetleri kurmasına izin verildi.

Alabama senatosunda yapılan oylamada 24'e 4 oy ile Kilisenin kendi polis teşkilatını kurmasına izin verildi.

Salı günü yapılan oylamada 24 Nisan itibariyle Birmingham'daki Briarwood Presbyterian Kilisesinin kendisine kolluk kuvvetleri birimi kurması onaylandı.

Kilise, 4 binden fazla üyesinin ve kilise okulunun güvenliği için kendi polis teşkilatı kurması gerektiğini savundu.

SUÇLARI GİZLEMEK İÇİN KULLANILABİLİR ELEŞTİRİSİ

Tasarıya eleştiri olarak, kilise görevlilerine rapor veren bir polis departmanının, suçları gizlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Devlet daha önce de birkaç özel üniversiteye kendi polis teşkilatına sahip olma yetkisi vermiş, ancak hiçbir zaman bir kiliseye böyle bir yetki verilmemişti.

Güvenlik uzmanları böyle bir polis departmanının ABD'de benzeri görülmemiş olacağını söyledi.

Benzer bir tasarının Salı günü Beyaz Saray'da da tartışılması planlanıyor.