Rockefeller'in karanlÄ±k mirasÄ± bu ayki 'Derin Ekonomi'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 101 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden David Rockefeller, sadece petrol, demiryolu ve finans alanÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlarÄ± ile deÄŸil, arka planda dÃ¼nya siyasetine yÃ¶n veren faaliyetleriyle de anÄ±lÄ±yor. Rockefellerâ€™Ä±n arkasÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± karanlÄ±k miras, TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk uluslararasÄ± ekonomi politik dergisi Derin Ekonomiâ€™nin Nisan sayÄ±sÄ±nda.
Amerikan kapitalizminin simge ismi David Rockefeller, 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼. Son doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde 200 yÄ±l yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶yleyen, uluslararasÄ± sistemin derin aktÃ¶rlerinden Rockefeller'Ä±n 15 trilyon dolara varan serveti ve bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fuzuyla ÅŸekillenen gÃ¼Ã§, her dÃ¶nemde sorgulandÄ±. Ã–lÃ¼mÃ¼nden sonra â€˜karanlÄ±ktaâ€™ kalan pek Ã§ok konu, daha uzun sÃ¼re konuÅŸulacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
EVET'Ä°N EKONOMÄ°K ANLAMI
TÃ¼rkiye, cumhuriyet tarihinin en kritik kararlarÄ±ndan birini vermek Ã¼zere 16 Nisanâ€™da referanduma gidiyor. Ã‡Ä±kacak olumlu sonuÃ§ neticesinde, ekonomik alanda Ã§ok daha hÄ±zlÄ± kararlar verilebilecek, gÃ¼ndelik meselelerin Ã¶tesine geÃ§ilip Ã§ok daha uzun vadeli vizyonlara gÃ¶re hareket edilebilecek. Derin Ekonomi, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerine, ilgili sivil toplum kuruluÅŸu yÃ¶neticilerine ve siyaset dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ekonomik akÄ±llarÄ±na Evetâ€™in ekonomik anlamÄ±nÄ±, kÄ±sa ve uzun vadede ne gibi etkiler doÄŸurabileceÄŸini soruyor.
Derin Ekonomi sayfalarÄ±nda bu ay ayrÄ±ca â€˜Wikileaks: Her evde bir ajan var!â€™, â€˜Avrupaâ€™nÄ±n vahÅŸi yÃ¼zÃ¼ hortladÄ±â€™, â€˜Brexitâ€™ten sonra nereye?â€™, â€˜En Ã§ok kÃ¢r payÄ± daÄŸÄ±tacak ÅŸirketlerâ€™, â€˜Dev ÅŸirketlerden birleÅŸme hamleleriâ€™, â€˜Ã‡inâ€™in paralel sanal dÃ¼nyasÄ±â€™, â€˜KÃ¶rfezâ€™in dijital ataÄŸÄ±â€™ baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda pek Ã§ok dosya ve deÄŸerlendirme yer alÄ±yor.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanserle ilgili ilaÃ§larda bir sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±, yani bedelini kanserli hastanÄ±n Ã¶demesi gibi. Dedik ki 'Bunu da devlet halledecek.' HazÄ±rlÄ±klar ona gÃ¶re yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lÄ±yor." dedi
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± binaya PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin kazdÄ±klarÄ± tÃ¼nele tuzakladÄ±klarÄ± 1 ton patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdikleri saldÄ±rÄ±da evleri zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlar terÃ¶re tepkisini dile getirdi
TÄ°KA ile BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu iÅŸbirliÄŸinde 50 kiÅŸiden oluÅŸan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekip, Nijer'in Tessaoua ve AguiÃƒÂ© bÃ¶lgelerinde 15 gÃ¼n sÃ¼re ile saÄŸlÄ±k hizmeti verdi
Derin Ekonomi dergisi, Nisan 2017 sayÄ±sÄ±nda kapitalizmin karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼ olarak tanÄ±nan Rockefeller'Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. 1840'lardan baÅŸlayarak gÃ¼Ã§lenen Rockefeller imparatorluÄŸunun pek Ã§ok bilinmezi, Derin Ekonomi'nin kapsamlÄ± dosyasÄ±nda.
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nda 2 astsubaya tutuklama talebi yapÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden, BaÄŸlar ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, 30 metrelik tÃ¼nele tuzaklanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸu bildirildi
DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan dava sayÄ±sÄ± 338 oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi