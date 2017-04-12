18:09, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Rockefeller'in karanlÄ±k mirasÄ± bu ayki 'Derin Ekonomi'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 101 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden David Rockefeller, sadece petrol, demiryolu ve finans alanÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlarÄ± ile deÄŸil, arka planda dÃ¼nya siyasetine yÃ¶n veren faaliyetleriyle de anÄ±lÄ±yor. Rockefellerâ€™Ä±n arkasÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± karanlÄ±k miras, TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk uluslararasÄ± ekonomi politik dergisi Derin Ekonomiâ€™nin Nisan sayÄ±sÄ±nda.

Amerikan kapitalizminin simge ismi David Rockefeller, 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼. Son doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde 200 yÄ±l yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶yleyen, uluslararasÄ± sistemin derin aktÃ¶rlerinden Rockefeller'Ä±n 15 trilyon dolara varan serveti ve bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fuzuyla ÅŸekillenen gÃ¼Ã§, her dÃ¶nemde sorgulandÄ±. Ã–lÃ¼mÃ¼nden sonra â€˜karanlÄ±ktaâ€™ kalan pek Ã§ok konu, daha uzun sÃ¼re konuÅŸulacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

EVET'Ä°N EKONOMÄ°K ANLAMI

TÃ¼rkiye, cumhuriyet tarihinin en kritik kararlarÄ±ndan birini vermek Ã¼zere 16 Nisanâ€™da referanduma gidiyor. Ã‡Ä±kacak olumlu sonuÃ§ neticesinde, ekonomik alanda Ã§ok daha hÄ±zlÄ± kararlar verilebilecek, gÃ¼ndelik meselelerin Ã¶tesine geÃ§ilip Ã§ok daha uzun vadeli vizyonlara gÃ¶re hareket edilebilecek. Derin Ekonomi, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerine, ilgili sivil toplum kuruluÅŸu yÃ¶neticilerine ve siyaset dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ekonomik akÄ±llarÄ±na Evetâ€™in ekonomik anlamÄ±nÄ±, kÄ±sa ve uzun vadede ne gibi etkiler doÄŸurabileceÄŸini soruyor.

Derin Ekonomi sayfalarÄ±nda bu ay ayrÄ±ca â€˜Wikileaks: Her evde bir ajan var!â€™, â€˜Avrupaâ€™nÄ±n vahÅŸi yÃ¼zÃ¼ hortladÄ±â€™, â€˜Brexitâ€™ten sonra nereye?â€™, â€˜En Ã§ok kÃ¢r payÄ± daÄŸÄ±tacak ÅŸirketlerâ€™, â€˜Dev ÅŸirketlerden birleÅŸme hamleleriâ€™, â€˜Ã‡inâ€™in paralel sanal dÃ¼nyasÄ±â€™, â€˜KÃ¶rfezâ€™in dijital ataÄŸÄ±â€™ baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda pek Ã§ok dosya ve deÄŸerlendirme yer alÄ±yor.

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