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18:45, 12 Nisan 2017 Çarşamba

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Sincarlı Ezidiler PKK saflarını terk ediyor
Sincarlı Ezidiler PKK saflarını terk ediyor

Musul'un Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanı Şeşo, "Şengal'de (Sincar) yaklaşık 500 Ezidi, PKK saflarını bırakıp, Peşmerge güçlerine katılmak için başvuru yaptı." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Musul'un Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, terör örgütü PKK saflarında bulunan yaklaşık 500 Ezidi'nin silah bırakıp, Peşmerge güçlerine katılmak için başvuru yaptığını belirtti.

Şeşo, yaptığı açıklamada, "Şengal'de (Sincar) yaklaşık 500 Ezidi, PKK saflarını bırakıp, Peşmerge güçlerine katılmak için başvuru yaptı. Peşmerge'ye katılacak Ezidilere Musul Barajı'nda bulunan askeri üste eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Sincar'daki varlığının sona erdirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Şeşo, "İlk aşama, örgüte katılan Ezidilerin hepsinin silah bırakıp eve dönmelerini sağlamak. Eğer, PKK saflarında Ezidi militanı kalmazsa, örgütün Şengal'den çıkarılması kolaylaşacaktır." dedi.

Şeşo, Sincar'daki Ezidilerin örgütten ayrılıp silah bırakmaya devam ettiğini dile getirerek, Peşmerge güçlerine teslim olan Ezidilerin pişman olduklarını ve örgüt tarafından kandırıldıklarını dile getirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE TÜM EZİDİLER ÖRGÜTÜ TERK EDECEKTİR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çağrılarına rağmen, PKK'nın Sincar'da kalmaya ısrar ettiğini belirten Şeşo, "PKK'ya katılan Ezidilerin yüzde 80'i silah bıraktı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Ezidiler örgütü terk edecektir. Biz de bunun için hazırlık yaptık." diye konuştu.

DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014 tarihinde Ezidilere yönelik saldırısını bahane eden PKK, Sincar Dağı başta olmak üzere bölgede çok sayıda askeri kamp kurup varlık göstermeye devam ettiği kaydedildi.



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