18:55, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu 21.Nijer seyahatinden dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu Afrika'daki 21. Nijer seyahatini baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tamamladÄ± veÂ Â Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼.

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) ile BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu iÅŸbirliÄŸinde 50 kiÅŸiden oluÅŸan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekip, Nijer'in Tessaoua ve AguiÃƒÂ© bÃ¶lgelerinde 15 gÃ¼n sÃ¼re ile saÄŸlÄ±k hizmeti verdi.



Nijer'de ihtiyaÃ§ duyulan saÄŸlÄ±k operasyonlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek, saÄŸlÄ±k hizmetlerinin kapasitesini artÄ±rmak ve Ã¼lkeler arasÄ± dostluk iliÅŸkilerini geliÅŸtirmek amacÄ±yla 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana TÄ°KA tarafÄ±ndan sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± iÅŸbirliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. TÄ°KA ve BÄ°SEG iÅŸbirliÄŸinde bu sene Nijer'de 21'incisi gerÃ§ekleÅŸtirilen organizasyona TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinden gelen gÃ¶nÃ¼llÃ¼ doktor ve hemÅŸirelerin yanÄ± sÄ±ra BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu temsilcileri ve TÄ°KA Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± Onur YaÅŸar katÄ±ldÄ±.

Organizasyon kapsamÄ±nda gÃ¶z, genel cerrahi, KBB, aile hekimliÄŸi, diÅŸ tedavisi, Ã¼roloji ve Ã§ocuk hastalÄ±klarÄ± konusunda yerel personeller ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde iki hastanede aynÄ± anda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã§ok sayÄ±da ameliyat gerÃ§ekleÅŸtirilerek, poliklinik hizmeti verildi. TÄ°KA tarafÄ±ndan temin edilen ilaÃ§lar da hastalara Ã¼cretsiz olarak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Yerel makamlar ve BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu, bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirilen projelere ve organizasyonlara katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± TÄ°KA'ya teÅŸekkÃ¼rlerini ilettiler.