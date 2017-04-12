DiyarbakÄ±r'da vatandaÅŸtan hain saldÄ±rÄ±ya tepki

DiyarbakÄ±r'Ä±n merkezÂ BaÄŸlarÂ ilÃ§esindeÂ PKK'lÄ±larca dÃ¼zenlenen 1 polis memuru ile 2 sivil personelin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±yÄ± vatandaÅŸ lanetledi.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± binaya bitiÅŸik bir apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan PKK Ã¼yelerinin 30 metre uzunluÄŸunda kazdÄ±klarÄ± tÃ¼nele tuzakladÄ±klarÄ± 1 ton patlayÄ±cÄ±yÄ± dÃ¼n infilak ettirdikleri saldÄ±rÄ±da evleri zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlar terÃ¶re tepkisini dile getirdi.
BÃ¶lgede hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanÄ±rken vatandaÅŸlar terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n son bulmasÄ±nÄ± diliyor.
VatandaÅŸlardan Faysal Bal, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±dan duyduklarÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getirdi.
"TerÃ¶rÃ¼ lanetliyor, kÄ±nÄ±yor, 'yeter artÄ±k' diyoruz. TÃ¼rkiye'nin hiÃ§bir yeri bu terÃ¶r olaylarÄ±na layÄ±k deÄŸildir. Milletin sabrÄ±nÄ± zorlamayÄ±n. Herkes tepkisini gÃ¶stermek zorundadÄ±r. TerÃ¶rden dolayÄ± kiralÄ±k ev arÄ±yorum. Hepimiz TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ±yoruz, TÃ¼rkiye vatandaÅŸÄ±yÄ±z. Allah devletimizi baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin." diyen Bal, DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã¼lkenin en gÃ¼zel ÅŸehirlerinden biri olduÄŸunu, turist beklerken bu yaÅŸanÄ±lanlarÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu vurguladÄ±.
TerÃ¶rÃ¼n engellenmesi iÃ§in ortak tepki gÃ¶sterilmesinin Ã¶nemine deÄŸinen Bal, bu tÃ¼r olaylara karÅŸÄ± birlik ve beraberlik gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini aktardÄ±.
Bal, TÃ¼rkiye'nin zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸine iÅŸaret ederek, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmeliyiz. Bu konuda herkes Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmalÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini destekleyenlere Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Bal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bir gÃ¼n sizin de evinizi baÅŸÄ±nÄ±za yÄ±karlar. Onun iÃ§in ÅŸimdiden gÃ¶rÃ¼n, gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ aÃ§Ä±n. Hepimiz birimiz. Dedelerimiz omuz omuza savaÅŸmÄ±ÅŸlar. Ben devletime hizmet ediyor, vergimi de veriyorum. GÃ¶zÃ¼mÃ¼ kÄ±rpmadan elimden gelen gÃ¶revi yaparÄ±m. Devlet burada temizlik yapÄ±yor, zarar gÃ¶renlerin zararlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor."
Mehmet Sait Okay, daha Ã¶nce BaÄŸlar'da gerÃ§ekleÅŸtirilen bir baÅŸka saldÄ±rÄ±da da evinin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatarak, ikinci kez maÄŸdur olduÄŸunu belirtti.
"Ä°lk patlamada da zarar gÃ¶rdÃ¼k. Tam zararÄ± tamir ettik, bu ikinci patlama oldu. Yine Ã§ok zarar gÃ¶rdÃ¼k, maÄŸduruz. Evimiz oturulacak durumda deÄŸil. Sivil insanlarÄ±n olduÄŸu bir yerde bÃ¶yle bir patlama olmasÄ±nÄ± tasvip etmiyoruz. SÃ¼rekli dua ediyoruz, bÃ¶yle olaylar TÃ¼rkiye'de yaÅŸanmasÄ±n diye. " ifadelerini kullanan Okay, patlama sÄ±rasÄ±nda eÅŸinin evde Ã§ocuÄŸunun ise okulda olduÄŸunu dile getirdi.
Okay, evi deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini aktararak, artÄ±k kimsenin Ã¶lmesini istemediklerini kaydetti.
DiyarbakÄ±r'Ä±n DoÄŸu'nun Paris'i gibi olduÄŸunu vurgulayan Okay, bu olaylarÄ±n kente zarar verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Mehmet BeÅŸir Åžahin de patlamayÄ± duyduÄŸunda taksiye atlayÄ±p hemen eve geldiÄŸini belirtti.
Ä°kinci bir patlama olabilir endiÅŸesi ile dÄ±ÅŸarÄ±da beklediklerini anlatan Åžahin, bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu aktardÄ±.
Åžahin, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n psikolojisi bozuldu. Misafir gibi baÅŸka yerlerde kalÄ±yoruz. Huzur ve gÃ¼ven istiyoruz. Bu patlama ve terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ±yÄ±z, hepsini lanetliyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanserle ilgili ilaÃ§larda bir sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±, yani bedelini kanserli hastanÄ±n Ã¶demesi gibi. Dedik ki 'Bunu da devlet halledecek.' HazÄ±rlÄ±klar ona gÃ¶re yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lÄ±yor." dedi
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± binaya PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin kazdÄ±klarÄ± tÃ¼nele tuzakladÄ±klarÄ± 1 ton patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdikleri saldÄ±rÄ±da evleri zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlar terÃ¶re tepkisini dile getirdi
TÄ°KA ile BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu iÅŸbirliÄŸinde 50 kiÅŸiden oluÅŸan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekip, Nijer'in Tessaoua ve AguiÃƒÂ© bÃ¶lgelerinde 15 gÃ¼n sÃ¼re ile saÄŸlÄ±k hizmeti verdi
Derin Ekonomi dergisi, Nisan 2017 sayÄ±sÄ±nda kapitalizmin karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼ olarak tanÄ±nan Rockefeller'Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. 1840'lardan baÅŸlayarak gÃ¼Ã§lenen Rockefeller imparatorluÄŸunun pek Ã§ok bilinmezi, Derin Ekonomi'nin kapsamlÄ± dosyasÄ±nda.
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nda 2 astsubaya tutuklama talebi yapÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden, BaÄŸlar ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, 30 metrelik tÃ¼nele tuzaklanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan dava sayÄ±sÄ± 338 oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
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Gazeteciler Ahmet ÅžÄ±k, Nedim Åžener ve Soner YalÃ§Ä±n ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, mahkeme heyetinin kararÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in ara verildi
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuzun sistemin arÄ±zalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "Torunumun o gece askerler hakkÄ±nda sorduÄŸu sorulara cevap veremedim. Bunun cevabÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ verilecek." dedi