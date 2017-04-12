19:31, 12 Nisan 2017 Çarşamba

BMKG'da "İdlib Tasarısı" oylanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, konseyde yaptığı konuşmada BM gözetimindeki müzakere sürecinin desteklenmesi için krizin önde gelen taraflarının acilen uzlaşması gerektiğini söyledi.

"CENEVRE'DEKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN 6. TURUNU BAŞLATMAYA HAZIRIM"

Bu kriz anını siyasi sürece dönüştürmek için dönüm noktası olarak görmek gerektiğini ifade eden de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'a ateşkesin tekrar tesis edilmesi çağrısında bulundu.

De Mistura, "Mayıs ayında Cenevre'deki barış görüşmelerinin 6. turunu başlatmaya hazırım." dedi.

FRANSA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ DELATTRE: "SURİYE'NİN ESED İLE BİR GELECEĞİ YOK"

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise Suriye'de krize Beşşar Esed ile çözüm bulunamayacağını belirterek, "Suriye'nin Esed ile bir geleceği yok." dedi.

İNGİLTERE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ RYCROFT: "HAN ŞEYHUN'DASARİN GAZI KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da konuşmasında Esed rejimine destek veren Rusya'yı eleştirdi.

İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin de bilgiler veren Rycroft, "Bilim adamlarımızın olay yerinden alınan örnekler üzerindeki çalışmaları sonucunda Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığı tespit edildi. İngiltere, 4 Nisan'daki sarin gazlı saldırıdan rejimin sorumlu olduğu konusundaki ABD değerlendirmesini paylaşıyor." dedi.

BMGK'DA "İDLİB TASARISI" OYLANACAK

Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından "revize edilerek" BMGK'ya tekrar sunulan İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen karar tasarısı bugün oylanacak.