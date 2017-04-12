Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, konseyde yaptığı konuşmada BM gözetimindeki müzakere sürecinin desteklenmesi için krizin önde gelen taraflarının acilen uzlaşması gerektiğini söyledi.
Bu kriz anını siyasi sürece dönüştürmek için dönüm noktası olarak görmek gerektiğini ifade eden de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'a ateşkesin tekrar tesis edilmesi çağrısında bulundu.
De Mistura, "Mayıs ayında Cenevre'deki barış görüşmelerinin 6. turunu başlatmaya hazırım." dedi.
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise Suriye'de krize Beşşar Esed ile çözüm bulunamayacağını belirterek, "Suriye'nin Esed ile bir geleceği yok." dedi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da konuşmasında Esed rejimine destek veren Rusya'yı eleştirdi.
İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin de bilgiler veren Rycroft, "Bilim adamlarımızın olay yerinden alınan örnekler üzerindeki çalışmaları sonucunda Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığı tespit edildi. İngiltere, 4 Nisan'daki sarin gazlı saldırıdan rejimin sorumlu olduğu konusundaki ABD değerlendirmesini paylaşıyor." dedi.
Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından "revize edilerek" BMGK'ya tekrar sunulan İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen karar tasarısı bugün oylanacak.
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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanırken, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından "revize edilerek" BMGK'ya tekrar sunulan İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen karar tasarısı da bugün oylanacak
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