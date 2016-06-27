19:38, 12 Nisan 2017 Çarşamba

368 fanatik Yahudi bayram bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girdi



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Hamursuz Bayramı bahane edilerek, sabah saatlerinde ve öğleden sonra 368 fanatik Yahudi, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'de Pesah (Hamursuz) Bayramı bahanesiyle 368 fanatik Yahudi, polisin geniş güvenlik önlemleri altında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya alındı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Basın Sorumlusu Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, 368 fanatik Yahudi'nin, sabah saatleri ile öğleden sonra, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’ya girdiğini kaydetti. Pesah Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişlerinin yoğunlaşarak arttığına dikkati çeken Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki Müslüman gençlere yönelik provokatif eylemlerde bulunduğunu vurguladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise 360 Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya girdiği, 3 Yahudi'nin de belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’ten uzaklaştırıldığı belirtildi. Aşırı fanatik Yahudiler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girerek burada eğitim gören öğrencileri ve cami cemaatini taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor.

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