368 fanatik Yahudi bayram bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail'de Pesah (Hamursuz) Bayramı bahanesiyle 368 fanatik Yahudi, polisin geniş güvenlik önlemleri altında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya alındı.
Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Basın Sorumlusu Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, 368 fanatik Yahudi'nin, sabah saatleri ile öğleden sonra, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’ya girdiğini kaydetti.
Pesah Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişlerinin yoğunlaşarak arttığına dikkati çeken Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki Müslüman gençlere yönelik provokatif eylemlerde bulunduğunu vurguladı.
İsrail polisinden yapılan açıklamada ise 360 Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya girdiği, 3 Yahudi'nin de belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’ten uzaklaştırıldığı belirtildi.
Aşırı fanatik Yahudiler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girerek burada eğitim gören öğrencileri ve cami cemaatini taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor.
Hamursuz Bayramı bahane edilerek, sabah saatlerinde ve öğleden sonra 368 fanatik Yahudi, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya girdi
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