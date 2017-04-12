19:42, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisini, masrafÄ±nÄ± devlet Ã¼stlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â "Evet Platformu" tarafÄ±ndan Ä°stasyon MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "Erzurum BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±larak, vatandaÅŸlara hitap etti.Â

"KANSER HASTALARININ TEDAVÄ°SÄ°NÄ°, MASRAFINI ÃœSTLENECEÄžÄ°Z"

TÃ¼rkiye'de 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehirin tamamÄ±nda modern ÅŸehir hastanelerinin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, Yozgat, Isparta, Mersin, BalÄ±kesir ÅŸehir hastanesinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bunun da insanÄ±na deÄŸer vermek olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun SavaÅŸ Ay'Ä±n programÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndaki "Tedavi olma, hastaneye gitme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ engellenemez" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"LÃ¼tfettin. Yoksa onu da engelleseydin. ReÃ§ete yazÄ±lÄ±yor, ilacÄ±nÄ± alamÄ±yordu benim vatandaÅŸÄ±m. Åžimdi bÃ¶yle bir dert var mÄ±? Ä°stediÄŸi eczaneden gitsin alsÄ±n, istediÄŸi hastaneye gitsin. Engel var mÄ±? Kuyruk falan bÃ¶yle bir ÅŸey var mÄ±? GeÃ§en BaÅŸbakanÄ±mÄ±zla da Recep beyle (SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ) de konuÅŸtuk. Kanserle ilgili ilaÃ§larda bir sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±, yani bedelini kanserli hastanÄ±n Ã¶demesi gibi. Dedik ki 'Bunu da devlet halledecek.' HazÄ±rlÄ±klar ona gÃ¶re yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lÄ±yor. Bu tÃ¼r hastalarÄ±mÄ±zÄ±n da inÅŸallah tedavisini, masrafÄ±nÄ± devlet olarak Ã¼stleneceÄŸiz."