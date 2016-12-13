Putin, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'u kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul ettiği bildirildi.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kremlin Sarayı'nda Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul ettiğini söyledi.
Peskov, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.
Lavrov ve Tillerson, Dışişleri Bakanlığı Konuk Evi'nde yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
İki ülke dışişleri bakanlarının ilerleyen saatlerde ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul ettiğini bildirdi
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