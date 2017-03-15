20:25, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Mersin'deki DEAÅž operasyonunda 9 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Mersin'de, DEAÅž'Ä±n halk oylamasÄ±nda tÃ¼m sandÄ±klara saldÄ±rÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda 9 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DEAÅž'Ä±n eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik BaÅŸsavcÄ±lÄ±k koordinesinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°stihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda halk oylamasÄ± sÃ¼recinin gÃ¼venli ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesini engellemeye yÃ¶nelik terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve bazÄ± gruplarÄ±n provokatif eylemler dÃ¼zenleyebileceÄŸi, DEAÅž'Ä±n da tÃ¼m sandÄ±klara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu bilgiler Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilÃ§esinde A.A. ile Tarsus ilÃ§esinde de A.T. ve E.E. olmak Ã¼zere 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

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