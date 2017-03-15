Mersin'deki DEAÅž operasyonunda 9 gÃ¶zaltÄ±

Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DEAÅž'Ä±n eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik BaÅŸsavcÄ±lÄ±k koordinesinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°stihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda halk oylamasÄ± sÃ¼recinin gÃ¼venli ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesini engellemeye yÃ¶nelik terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve bazÄ± gruplarÄ±n provokatif eylemler dÃ¼zenleyebileceÄŸi, DEAÅž'Ä±n da tÃ¼m sandÄ±klara saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Bu bilgiler Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilÃ§esinde A.A. ile Tarsus ilÃ§esinde de A.T. ve E.E. olmak Ã¼zere 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Mustafa Bilgili hakkÄ±nda, "FETÃ–/PDY Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenlendi
TÃœBÄ°TAK'tan, dÃ¼n ulusal bir gazetede yer alan "Milli mÃ¼himmata Amerikan Ã§elmesi" baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki iddialara iliÅŸkin, SAGE tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Hassas GÃ¼dÃ¼m Kiti (HGK) ve seyir fÃ¼zesi SOM'un, seri Ã¼retimlerinin devam ettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Mersin'de, DEAÅž'Ä±n halk oylamasÄ±nda tÃ¼m sandÄ±klara saldÄ±rÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda 9 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanserle ilgili ilaÃ§larda bir sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±, yani bedelini kanserli hastanÄ±n Ã¶demesi gibi. Dedik ki 'Bunu da devlet halledecek.' HazÄ±rlÄ±klar ona gÃ¶re yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lÄ±yor." dedi
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± binaya PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin kazdÄ±klarÄ± tÃ¼nele tuzakladÄ±klarÄ± 1 ton patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdikleri saldÄ±rÄ±da evleri zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlar terÃ¶re tepkisini dile getirdi
TÄ°KA ile BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu iÅŸbirliÄŸinde 50 kiÅŸiden oluÅŸan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekip, Nijer'in Tessaoua ve AguiÃƒÂ© bÃ¶lgelerinde 15 gÃ¼n sÃ¼re ile saÄŸlÄ±k hizmeti verdi
Derin Ekonomi dergisi, Nisan 2017 sayÄ±sÄ±nda kapitalizmin karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼ olarak tanÄ±nan Rockefeller'Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. 1840'lardan baÅŸlayarak gÃ¼Ã§lenen Rockefeller imparatorluÄŸunun pek Ã§ok bilinmezi, Derin Ekonomi'nin kapsamlÄ± dosyasÄ±nda.
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nda 2 astsubaya tutuklama talebi yapÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 18 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden, BaÄŸlar ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, 30 metrelik tÃ¼nele tuzaklanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, saldÄ±rÄ±yla ilgili 5 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸu bildirildi
DoÄŸu Akdeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda yarÄ±n kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan dava sayÄ±sÄ± 338 oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revli personelden belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar arasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, baÅŸkonsolosluk ve konsolosluklara Ä°Ã§iÅŸleri mÃ¼ÅŸavirleri ile Ä°Ã§iÅŸleri ataÅŸeleri atanacak
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶y'de icra edilen operasyonda, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK mensubu bir, Hakkari Ã‡ukurca'da ise Ã¼Ã§ PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi