20:33, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃœBÄ°TAK'tan HGK ve SOM aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumunca (TÃœBÄ°TAK), Savunma Sanayii AraÅŸtÄ±rma ve GeliÅŸtirme EnstitÃ¼sÃ¼ (SAGE) tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Hassas GÃ¼dÃ¼m Kiti (HGK) ve seyir fÃ¼zesi SOM'un, seri Ã¼retimlerinin devam ettiÄŸi bildirildi.

TÃœBÄ°TAK'tan, dÃ¼n ulusal bir gazetede yer alan "Milli mÃ¼himmata Amerikan Ã§elmesi" baÅŸlÄ±klÄ± habere iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

HASSAS GÃœDÃœM KÄ°TÄ° (HGK) VE SEYÄ°R FÃœZESÄ° SOM'UN SERÄ° ÃœRETÄ°MLERÄ° DEVAM EDÄ°YOR

SÃ¶z konusu haberde, TÃœBÄ°TAK SAGE tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Hassas GÃ¼dÃ¼m Kiti ve SOM seyir fÃ¼zesi projelerinden bahsedildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"YanlÄ±ÅŸ ve eksik bilgiler iÃ§eren haberdeki, 'Hassas GÃ¼dÃ¼m Kiti ve SOM seyir fÃ¼zesi projelerinin seri Ã¼retime geÃ§irilemediÄŸi' ifadesi gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. TÃœBÄ°TAK SAGE tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Hassas GÃ¼dÃ¼m Kiti ve seyir fÃ¼zesi SOM'un, ilgili savunma sanayi kuruluÅŸlarÄ±nda seri Ã¼retimleri devam etmektedir. Bu Ã¼rÃ¼nler ASELSAN ve ROKETSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilerek, teslim edilen Ã¼rÃ¼nler envantere alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) baÅŸarÄ±yla kullanÄ±lmaktadÄ±r."â€‹