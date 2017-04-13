00:56, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

'AsÄ±l kavgayÄ± perde gerisindeki gÃ¼Ã§lerle veriyoruz'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli Ä°rade Platformu tarafÄ±ndan organize edilen "15 Temmuz Åžehit YakÄ±nlarÄ± ve Gaziler ProgramÄ±"ndaki konuÅŸmasÄ±na, "Size, Erzurum'un selamlarÄ±nÄ± getirdim. Bu akÅŸam ÅŸu muhteÅŸem atmosferde gÃ¶nÃ¼llerimizi buluÅŸturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan YÃ¼ce Mevlama hamdolsun. Milli Ä°rade Platformuna teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Her birinize bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye idealini sahiplendiÄŸiniz, 16 Nisan'da istikrardan, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kten ve demokrasiden yana duruÅŸ sergileyeceÄŸiniz iÃ§in ÅŸimdiden ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum." ifadeleriyle baÅŸladÄ±.

Milleti, bayraÄŸÄ±, vatanÄ±, ezanÄ±, devleti iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± feda eden ÅŸehitlere Allah'tan rahmet dileyen ErdoÄŸan, Bakara Suresi'nde "Allah yolunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenlere asla Ã¶lÃ¼ler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bunu anlayamazsÄ±nÄ±z." denildiÄŸini aktardÄ± ve gazilere de minnettarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"HER ZAMAN SÄ°ZLERÄ°N YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z"

ErdoÄŸan, son 14 yÄ±ldÄ±r ÅŸehit ve gazilere olan vefa borcunu Ã¶demenin Ã§abasÄ± iÃ§inde bulunduklarÄ±nÄ± belirterek, "Åžehitlerimizin emanetlerini canÄ±mÄ±zdan bir parÃ§a gÃ¶rÃ¼yor, sosyal, ekonomik, psikolojik ne ihtiyaÃ§larÄ± varsa onlarÄ± Ã§Ã¶zmeye gayret ediyoruz. BugÃ¼ne kadar onlarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± azaltmak, milletimizin ve devletimizin kendilerine olan ÅŸÃ¼kran borcunu ifa etmek iÃ§in birÃ§ok dÃ¼zenlemeyi uygulamaya koyduk. Åžehit yakÄ±nÄ± ve gazilerimizin tam 45 ana baÅŸlÄ±k altÄ±na toplanmÄ±ÅŸ haklarÄ± bulunuyor. GÃ¼ncel ihtiyaÃ§lar belirdikÃ§e, gazi ve ÅŸehitlerimizin taleplerine gÃ¶re yeni Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, dÃ¼zenlemeleri hayata geÃ§iriyoruz. Ä°nÅŸallah bu konuda her zaman sizlerin yanÄ±nda olmaya, yÃ¼kÃ¼nÃ¼ze omuz vermeye devam edeceÄŸiz." dedi.

"CÄ°DDÄ° KARARLAR, BÃœYÃœK BEDELLER Ã–DEMEYÄ° GEREKTÄ°RÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bÃ¼yÃ¼k milletlerin imtihanÄ±nÄ±n da Ã§etin olduÄŸunu, ciddi kararlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bedeller Ã¶demeyi gerektirdiÄŸini ifade ederek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Biz, Anadolu'nun kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1071'de, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir karar verdik. AynÄ± ÅŸekilde 1453 yÄ±lÄ±nda, Ä°stanbul'u fethettiÄŸimizde yine bÃ¶yle bir karar verdik. Birileri, 1453 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'u kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ±, yÃ¼zyÄ±llardÄ±r unutamadÄ±. Birileri, Balkanlar'a, Kuzey Afrika'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e damgamÄ±zÄ± vurmamÄ±zÄ±n kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamadÄ±. AsÄ±rlardÄ±r bu cennet topraklarÄ± kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle yaÅŸÄ±yorlar. Bunun bedelini de milletimize Ã¶detmek istiyorlar. ZayÄ±f anÄ±mÄ±zÄ± kollamalarÄ±nÄ±n, fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduklarÄ±nda hemen kapÄ±mÄ±zda belirmelerinin sebebi iÅŸte budur. Åžu gerÃ§eÄŸin hepimiz Ã§ok iyi farkÄ±nda olmalÄ±yÄ±z; Asya, Avrupa ve Afrika'nÄ±n kalpgahÄ± olan bu Ã¼lke sadece bu 3 kÄ±tanÄ±n deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n da merkezidir. Tarih boyunca en kanlÄ± savaÅŸlar, en Ã§etin kavgalar burada, Anadolu coÄŸrafyasÄ±nda verilmiÅŸtir. BÃ¼yÃ¼k Ä°skender'den HaÃ§lÄ± OrdularÄ±na, MoÄŸol istilasÄ±ndan Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na kadar birÃ§ok kÃ¼resel mÃ¼cadelenin odak, kavÅŸak noktasÄ± yine burasÄ±dÄ±r. Elbette bÃ¶yle bir coÄŸrafyayÄ± vatanlaÅŸtÄ±rmanÄ±n bir bedeli vardÄ±r. Ä°ÅŸte bizler bu topraklarÄ± kendimize yurt edindiÄŸimiz 1071'den beri bunun mÃ¼cadelesini veriyor, bedelini Ã¶dÃ¼yoruz. Ã‡anakkale, bu mÃ¼cadelenin ete kemiÄŸe bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ halidir. Sevr, bu saldÄ±rÄ±larÄ±n diplomasideki yansÄ±masÄ±dÄ±r. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±, bu bin yÄ±llÄ±k mÃ¼cadelenin zirvesidir, nirengi noktasÄ±dÄ±r. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r saldÄ±rÄ±larÄ±n yÃ¶ntemi, aktÃ¶rÃ¼, biÃ§imi deÄŸiÅŸse de hedefi, gayesi asla deÄŸiÅŸmemiÅŸtir. Bu hedef TÃ¼rkiye'dir, TÃ¼rk milletidir, bu milletin temsil ettiÄŸi kadim deÄŸerlerdir. Bu hedef, Konstantiniyye'yi Ä°stanbul yapan inanÃ§tÄ±r. Bu hedef, Anadolu'yu bir nakkaÅŸ titizliÄŸiyle camiler, medreseler, kÃ¼lliyeler, vakÄ±flar, ÅŸifahaneler ile sÃ¼sleyen medeniyet birikimidir."

"AKLINI KÄ°RAYA VERENLER DEÄžÄ°L HAKK'A KUL OLANLAR GALÄ°P GELDÄ°"

15 Temmuz'da hiÃ§ Ã§ekinmeden tanklarÄ±n altÄ±na kendisini atanlarÄ±n olduÄŸunu aktaran ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Niye? Az Ã¶nce Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± okuduk. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nda ne diyor? 'ArkadaÅŸ! Yurduma alÃ§aklarÄ± uÄŸratma sakÄ±n/Siper et gÃ¶vdeni, dursun bu hayasÄ±zca akÄ±n/ DoÄŸacaktÄ±r sana vadettiÄŸi gÃ¼nler Hakkâ€™Ä±n/Kim bilir, belki yarÄ±n belki yarÄ±ndan da yakÄ±n.'. Kendini vatana, millete ve dine adamÄ±ÅŸ olan genÃ§ler yÄ±lmadÄ±lar. 'Ä°mandÄ±r o cevher ki ilahi ne bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r./Ä°mansÄ±z olan paslÄ± yÃ¼rek sinede yÃ¼ktÃ¼r.' Bir tarafta iman, inanÃ§, aÅŸk var, Ã¶bÃ¼r tarafta imansÄ±z olarak ellerindeki bÃ¼tÃ¼n o modern imkanlarla, F16'larla, tanklarla, silahlarla kendi vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yenler vardÄ±. Kim galip geldi? F16'lara kul olanlar deÄŸil, Allah'a kul olanlar galip geldi. Pensilvanya'dan talimat alanlar deÄŸil, aklÄ±nÄ± kiraya verenler deÄŸil, Hakk'a kul olanlar galip geldi. Vaka bu, gerÃ§ek bu. BakÄ±yorsunuz, paramparÃ§a oluyor ama o yine hak bildiÄŸi yolda yÃ¼rÃ¼yor. Ä°nÅŸallah aynÄ± ÅŸekilde bu sÃ¼reci baÅŸarÄ±yla devam ettireceÄŸiz. YÄ±lmak yok. Ä°ÅŸte pazar gÃ¼nÃ¼ bunun bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±dÄ±r. Pazar gÃ¼nÃ¼ milletimiz, 15 Temmuz'un adeta bedelini Ã¶detecektir.Â

"ASIL KAVGAYI PERDE GERÄ°SÄ°NDEKÄ° GÃœÃ‡LERLE VERÄ°YORUZ"

Bir tarafta Kandil var 'hayÄ±r' diyor. Bir tarafta Ä°mralÄ± var 'hayÄ±r' diyor. Bir tarafta Pensilvanya var 'hayÄ±r' diyor. 'KiÅŸi sevdikleriyle beraber haÅŸr olunacaktÄ±r.' SÃ¶yle bana arkadaÅŸÄ±nÄ±, sÃ¶yleyeyim sana kim olduÄŸunu. Mesele burada. Bunu kimse saÄŸa sola Ã§ekmesin. Kim, kimle yÃ¼rÃ¼yorsa onunla beraberdir. BunlarÄ±n yolu, istikameti belli. Bu Ã¼lkeyi bÃ¶lmek, parÃ§alamak isteyenler ne diyor? HayÄ±r. Onlarla beraber gidenler 'hayÄ±r' diyor."

TÃ¼rkiye'de 30 yÄ±ldÄ±r, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yanÄ±nda, bunlarÄ± Ã¼lkenin Ã¼zerine salan odaklarla mÃ¼cadele edildiÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, "14 yÄ±ldÄ±r bizler BaÅŸbakan olarak, CumhurbaÅŸkanÄ± olarak bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele ediyoruz. EsasÄ±nda asÄ±l kavgayÄ± perde gerisindeki gÃ¼Ã§lerle veriyoruz. Almanya'da bu gÃ¼Ã§lerle mÃ¼cadele ediliyor, BelÃ§ika'da, Hollanda'da, Ä°sviÃ§re'de, Ä°sveÃ§'te bunlarla mÃ¼cadele ediliyor. EÄŸer bizim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±za uÃ§uÅŸ izni verilmiyorsa, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±mÄ±z arabanÄ±n iÃ§ine mahkum ediliyorsa, kadÄ±n haklarÄ±ndan bahseden bu terbiyesizler, bir bayana bu ÅŸekilde muamele ediyorlarsa, bunlarÄ±n medeniyetten yana nasibi yoktur. Bunlar medeniyet dediÄŸin, tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavardÄ±r. Bunlarda medenilik yok." diye konuÅŸtu.

"16 NÄ°SAN KARAR GÃœNÃœDÃœR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 1984 yÄ±lÄ±ndan beri hunharca katlettiÄŸi insanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu KÃ¼rtlerin oluÅŸturduÄŸunu belirterek,"Bu pazar, aynÄ± zamanda benim KÃ¼rt kardeÅŸlerimin de bir sÄ±navÄ±dÄ±r, imtihanÄ±dÄ±r. ArtÄ±k kimse 'bizi tehdit ediyorlar, korkutuyorlar' diyemez. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, polisimiz, gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±z GÃ¼neydoÄŸu'da, DoÄŸu'da bunlarÄ±n tehdit ettiÄŸi yerlerde, onlarÄ±n sÄ±rtÄ±ndadÄ±r. 20 ayda 10 bin 500 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir." dedi.

ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Dikkat ediniz, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 1984 yÄ±lÄ±ndan beri hunharca katlettiÄŸi insanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu, benim KÃ¼rt kardeÅŸlerim oluÅŸturuyor. Åžimdi diyorum ki iÅŸte bu pazar aynÄ± zamanda benim KÃ¼rt kardeÅŸlerimin de bir sÄ±navÄ±dÄ±r, imtihanÄ±dÄ±r. ArtÄ±k kimse 'Bizi tehdit ediyorlar, korkutuyorlar.' diyemez. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, polisimiz, gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±z, hepsi gÃ¼neydoÄŸuda, doÄŸuda, bunlarÄ±n tehdit ettiÄŸi yerlerde onlarÄ±n sÄ±rtÄ±ndadÄ±r. Bak, 20 ayda 10 bin 500 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir."

"BU Ã–RGÃœTLERÄ°N Ä°SMÄ°, Ä°DDÄ°ALARI FARKLI OLSA DA HEDEFLERÄ° Â TÃœRKÄ°YE'DÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'da ÅŸehit ettiÄŸi kiÅŸilerin bu Ã¼lkenin evladÄ± olduÄŸuna vurgu yaparak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SÃ¶zÃ¼m ona birbiriyle Ã§atÄ±ÅŸan, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte birbirlerinin dÃ¼ÅŸmanÄ± olan bu Ã¶rgÃ¼tlerin hedeflerinin aynÄ± olmasÄ± tesadÃ¼f olabilir mi? Her Ã¼Ã§ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n de namlusunu bize doÄŸrultmasÄ± sadece tevafuk mudur? Elbette deÄŸildir. Ã–rgÃ¼tlerin ismi, iddialarÄ± farklÄ± olsa da hedefleri TÃ¼rkiye ve bu millettir. Bu hainleri Ã¼zerimize salanlarÄ±n hedefi, TÃ¼rkiye'den ve aziz milletimizden 1071'in, 1453'Ã¼n, 1915'in, 1923'Ã¼n hesabÄ±nÄ±n sorulmasÄ±dÄ±r. FETÃ–, denilen ihanet Ã§etesinin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± bu sÃ¼reÃ§ten ayrÄ± gÃ¶renler, yanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± bilmelidirler. 40 yÄ±ldÄ±r beslenip, bÃ¼yÃ¼tÃ¼len FETÃ–, Gezi olaylarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±ndan sonra, Pensilvanya'nÄ±n yularÄ±nÄ± ellerinde tutanlar tarafÄ±ndan sahaya sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ã–rgÃ¼t Ã¶nce 17-25 AralÄ±k'ta yargÄ± ve emniyetteki militanlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunmuÅŸtur. Bu giriÅŸim 30 Mart ve 10 AÄŸustos seÃ§imlerinde bizzat milletimiz tarafÄ±ndan sandÄ±kta akamete uÄŸratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–rgÃ¼t bu kez, 15 Temmuz gecesi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§erisindeki unsurlarÄ±nÄ± harekete geÃ§irmiÅŸtir. O gece yaÅŸananlar sadece kalleÅŸ bir darbe giriÅŸimi deÄŸildir. AynÄ± zamanda FETÃ– eliyle vatanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸgal giriÅŸimidir."

"PENSÄ°LVANYA SENARYOYU YAZIYOR, ANA MUHALEFET PARTÄ°SÄ° SAHNELÄ°YOR"

Asker elbisesi giyen terÃ¶ristlerin 15 Temmuz'da milletin Ã¼zerine pervasÄ±zlÄ±kla ve gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸlÃ¼kle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyi bildiklerini aktaran ErdoÄŸan, darbecileri Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in "Vecdsiz, Ã§ilesiz, hikmetsiz din suikastÃ§Ä±sÄ±dÄ±r." ifadesiyle niteledi.

ErdoÄŸan, bunlarÄ±n bÃ¶yle bir gÃ¼ruh olduÄŸunu dile getirerek, "BÃ¶yle bir gÃ¼ruh tarafÄ±ndan tam 249 kardeÅŸimiz hunharca ÅŸehit edilmiÅŸ, 2 bin 193 vatandaÅŸÄ±mÄ±z da yaralanmÄ±ÅŸ ve gazi olmuÅŸtur. Hainlerin birbirleri arasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± yazÄ±ÅŸmalar, bu katil sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n ruh halini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koyuyor. 'Vurun, Ã¶ldÃ¼rÃ¼n, acÄ±mayÄ±n, Ã¼zerine sÄ±kÄ±n, her ÅŸey serbest.' Bu tÃ¼r emirlerin o gece havada uÃ§uÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Yok ettiklerini sandÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler birer birer ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°hanetlerinin boyutu ifÅŸa oluyor." deÄŸerlendirmelerinde bulundu.Â

Her ÅŸeyin bu kadar aÃ§Ä±k ve net olduÄŸunu aktaran ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat, o gece yaÅŸananlara 'KontrollÃ¼ darbe' diyor. AslÄ±nda o geceki hadislerin bal gibi darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu kendisi de biliyor. Ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 7 AÄŸustos'ta YenikapÄ±'ya niye geldin? Ben seni Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mda Ã¶nce olumsuz cevap verdin. Sonra baskÄ± Ã¼stÃ¼ne baskÄ±, son anda geleceÄŸini bildirdi. GeldiÄŸinde meydanda bÃ¶yle konuÅŸmuyordun. Aradan bir hafta 19 gÃ¼n geÃ§ti 'YenikapÄ± ruhu bitmiÅŸtir.' dedin. Sen, YenikapÄ± ruhunu anlamadÄ±n ki bÃ¶yle bittiÄŸini veya bitmeyeceÄŸini anlayasÄ±n. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, Ã¼lkemizin birÃ§ok yerinde insanlarÄ±mÄ±z o saatlerde Ã§Ä±plak elleriyle darbecilere direniyor. Ellerinde silah yok. Ellerinde bayrak var. Ä°manÄ± var. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde tanklar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ateÅŸ ediyor. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kurÅŸun sÄ±kÄ±lÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n Ã¼zerine tanklar sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ama bu zat, oradaki tanklarÄ±n arasÄ±ndan rahatÃ§a geÃ§ip, kendini BakÄ±rkÃ¶y'e atabiliyor. 12 dakika kiminle telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼n ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu? AÃ§Ä±kla bakalÄ±m. Demek ki darbecilerin radarlarÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu algÄ±lamÄ±yor. YaptÄ±klarÄ± ortadayken hicap duyup milletten Ã¶zÃ¼r dilemek yerine utanmadan sÄ±kÄ±lmadan '15 Temmuz kontrollÃ¼ darbe' diye iftira atÄ±yor. Ä°nsanda biraz haya olur, edep olur. Madem direniÅŸ gÃ¶stermedin bari o gece canlarÄ±nÄ± ortaya koyanlara saygÄ± duy. Madem sÃ¶zÃ¼nÃ¼n eri olamadÄ±n. Bari o gece tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan kahramanlarÄ± iftiralarÄ±nla incitme. Ne demiÅŸler, 'Mert direnir, namert kaÃ§ar.' Zaten darbecilere direnmek herkesin harcÄ± deÄŸil. Biz bu zatÄ±n asÄ±l karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyoruz. Bu zat, oturduÄŸu kontrollÃ¼ koltuÄŸun diyetini Ã¶dÃ¼yor. Bu zat, o gece darbecilere verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ yerine getiriyor. Bunun iÃ§in FETÃ–'nÃ¼n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve borazanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±yor."