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04:48, 13 Nisan 2017 Perşembe
Amerika
Güncelleme: 04:27, 13 Nisan 2017 Perşembe

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ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

ABD'de United Havayolları, David Dao adlı yolcunun yerde sürüklenerek uçaktan atıldığı uçuştaki tüm yolculara para iadesi yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de United Havayollarının yaptığı basın duyurusunda, "çifte bilet"skandalının yaşandığı pazar günkü 3411 sayılı uçuşun tüm yolcularına para iadesi yapılacağı açıklandı. Duyuruda, para iadesine ne zaman başlanacağı ve ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay geçen pazar günü United Havayollarının 3411 sefer sayılı uçuşu sırasında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı. Chicago'dan Louisville kentine gitmek için bilet alan yolculardan David Dao, teklif edilen 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca bilgisayar tarafından belirlenen diğer 3 yolcu ile uçaktan indirilmek istenmişti. Doktor olduğunu ve randevulu hastaları olduğu için uçaktan inmeyi reddeden Dao, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmıştı.

Skandal sonrası yaptığı ilk açıklamada olayı "üzücü" olarak niteleyen ve yerlerinden kaldırılan tüm yolculardan özür dileyen United Havayolları Üst Yöneticisi Oscar Munoz, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada ise Dao'yu güvenlik görevlilerine "meydan okumak"la suçlamıştı. Dao’nun olay sırasında aldığı yaralar nedeniyle Chicago’da bir hastanede tedavi altında olduğunun avukatları tarafından açıklanması üzerine Munoz, bu kez olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade ederek mağdur doktor ve diğer yolculardan özür dilemişti.



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Amerika Haberleri
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

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