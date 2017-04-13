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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:31, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
Amerika
09:32, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

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ABD'nin ilk MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n yargÄ±cÄ± nehirde Ã¶lÃ¼ bulundu
ABD'nin ilk MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n yargÄ±cÄ± nehirde Ã¶lÃ¼ bulundu

1991 yÄ±lÄ±nda atanarak ABD'nin ilk MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n yargÄ±cÄ± olan Abdus Salaam Ã¶lÃ¼ bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â ABD'nin ilk siyahi MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n yargÄ±cÄ± Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasÄ±ndaki Hudson Nehri'nde Ã¶lÃ¼ bulundu.

New York Polis TeÅŸkilatÄ±, nehirden Ã§Ä±karÄ±lan cesedin New York YÃ¼ksek Mahkemesi yargÄ±cÄ± Abdus Salaam'a ait olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

YargÄ±Ã§ Abdus Salaam'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedeninin otopsi sonucu tespit edileceÄŸi bildirildi.

Sheila Abdus Salaam, 1991 yÄ±lÄ±nda atanarak ABD'nin ilk MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n yargÄ±cÄ± unvanÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular abd mÃ¼slÃ¼man
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