09:34, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 13 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÃ¼tahya Zafer MeydanÄ±'nda halka seslenecek ve ValiliÄŸi ziyaret edecek, Bilecik Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitinge katÄ±lacak ve ValiliÄŸe ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.00/KÃ¼tahya/13.00/14.30/Bilecik/16.00/17.30)Â

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, GÃ¶nen'de partisinin ilÃ§e binasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, Balyaâ€™da halkla buluÅŸacak, BalÄ±kesir'de muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat Ã¶nderleri ve iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya gelecek, Ä°zmir Kaya Termal Otel'de iÅŸ dÃ¼nyasÄ± ile buluÅŸacak.Â

(BalÄ±kesir/11.30/13.00/14.30/Ä°zmir/18.30)Â

3- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda "KadÄ±nlar Soruyor" programÄ±na, Åžehir Ãœniversitesinde "Yeni Anayasa ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konferansÄ±na, BaÄŸcÄ±lar'da salon toplantÄ±sÄ± ve mitinge, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de "Yeni TÃ¼rkiye Yolunda KadÄ±nÄ±n RolÃ¼" etkinliÄŸine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.30-19.00)Â

2- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ã‡ukurova ilÃ§esinde halkla buluÅŸacak.

(Adana/18.00)Â

3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Kayserispor Tesislerini ziyaret edecek, Ä°LBANK YÃ¶netim Kurulu ileÂ Talas'ta mahalle toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak; kadÄ±nlarla Ã§ay saatinde, genÃ§lerle Kariyer GÃ¼nÃ¼ BuluÅŸmasÄ±'nda bir araya gelecek; DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu kÃ¶kenli iÅŸ adamlarÄ±yla buluÅŸacak.

(Kayseri/10.30-19.00)

4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Bafra'da STK,Â meslek odalarÄ± temsilcileri ve muhtarlarla buluÅŸacak, Ä°lkadÄ±m ilÃ§esinde AK Parti'nin mahalle mitingine katÄ±lacak.

(Samsun/12.30-19.30)Â

5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, BeÅŸikdÃ¼zÃ¼, Of ve Patnos'da dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Panagia Otel'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek spor camiasÄ± buluÅŸmasÄ±na katÄ±lacak.

(Trabzon/11.00/13.00/AÄŸrÄ±/16.00/Trabzon/20.00)Â

6- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, 1000 DiriliÅŸ Genci ile BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Bilecik/13.30)Â

7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, SuÅŸehri ve Koyulhisar ilÃ§elerine ziyarette bulunacak.

(Sivas/10.00/13.00)Â

8- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, ValiliÄŸi ziyaret edecek, il merkezinde yapÄ±lmasÄ± planlanan hastanenin arazisinde incelemede bulunacak.

(Kars/13.30/14.30)Â





EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, YÄ±ÄŸÄ±lca'da halk oylamasÄ± kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesindeÂ ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(DÃ¼zce/17.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ã‡ivril'de halkla buluÅŸacak, AYSÄ°AD programÄ±na ve Ã¼Ã§ mahalleyi kapsayan halkla buluÅŸmayaÂ iÅŸtirak edecek.

(Denizli/14.00/19.00/21.00)Â

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, kÃ¶y korucularÄ±yla bir araya gelecek, Hekimhan ilÃ§e mitingine katÄ±lacak, Milli EÄŸitim ve okul mÃ¼dÃ¼rleri ile istiÅŸare toplantÄ±sÄ± yapacak ve Ã¼Ã§ mahalleyi kapsayanÂ mitingde yer alacak.

(Malatya/11.00-20.00)Â

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ankara Sanayi OdasÄ± istihdam Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak, Gimat ToplantÄ±cÄ±lar Sitesi'nde esnafla bir araya gelecek, Ä°ller BankasÄ± Sosyal Tesisleri'nde mali mÃ¼ÅŸavirlerle, Ostim Sanayi Sitesi'nde de sanayicilerle buluÅŸacak.

(Ankara/12.00-18.00)

5- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri ile kÃ¼mes hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼retimi istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±kÂ Â ABD'li mevkidaÅŸÄ±Â James MattisÂ ile ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve SETA'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi panelde konuÅŸacak.

(Washington)Â

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â

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SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§larÄ± oynanacak. BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Fransa'nÄ±n Olympique Lyon takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Lyon/22.05)Â

2- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maÃ§Ä±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Hatay/18.00)

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Ã–ZEL HABER

1- "Vergi indirimiyle piyasadaki canlÄ±lÄ±k eylÃ¼l sonuna kadar sÃ¼recek"

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci

- "Vergi indiriminin yansÄ±malarÄ± gayet olumlu ve pozitif olmuÅŸtu piyasanÄ±n canlanmasÄ± noktasÄ±nda. Ä°nÅŸallah bu canlÄ±lÄ±k eylÃ¼l ayÄ± sonuna kadar da devam edecek

- "Ä°nÅŸallah bu 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ekonomik anlamdaki olumsuzluÄŸunu bir nebze olsun giderecek, 2017'nin daha canlÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde baÅŸlayan piyasalarÄ±n yÄ±l sonuna kadar bu ÅŸekliyle devam etmesi noktasÄ±nda Ã¶zellikle de kÃ¼Ã§Ã¼k esnaf noktasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

(Emrah GÃ¶kmen / Malatya)Â

2- "Ä°stikrarÄ± inÅŸa eden bir sistem kuruyoruz"

- AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik:

- "Bu Ã¼lkede asli kurucu iktidar millettir. Milletin bu egemenliÄŸine herhangi bir ÅŸekilde birilerinin mÃ¼dahil olmasÄ±, birilerinin bu millet egemenliÄŸini parÃ§alamasÄ± bunu parÃ§alÄ± hale getirmesi, gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirilmesi bizim sistemimizin Ã¼rettiÄŸi yapÄ±sal sorunlardÄ±r. Åžimdi asli kurucu iktidara ait olan bu yetkiyi, asli kurucu iktidarÄ±n hiÃ§bir mÃ¼dahale olmaksÄ±zÄ±n kullanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ve bu ÅŸekilde istikrarÄ± inÅŸa eden bir sistem kuruyoruz

- "Hem yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mitingler, hem bir araya geldiÄŸimiz sohbetler, hem Ã§eÅŸitli temaslarÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 16 Nisan'da gÃ¼Ã§lÃ¼ 'evet'i sandÄ±klara vuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor

- "Esas olan her zaman, TÃ¼rkiye'nin baÅŸarÄ± hikayesinin arkasÄ±nda, milli iradenin mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n sandÄ±ÄŸa gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde vurulmasÄ± vardÄ±r. Milli irade ne kadar gÃ¼Ã§lenirse, vatandaÅŸÄ±n hÃ¼kÃ¼meti kurma yetkisi, vatandaÅŸÄ±n devleti yÃ¶netme yetkisi ne kadar gÃ¼Ã§lenirse, TÃ¼rkiye'nin demokrasisi ve ekonomisi bÃ¼yÃ¼yor ve dÄ±ÅŸ dÃ¼nyadaki gÃ¼cÃ¼ artÄ±yor"

(Ä°brahim Erikan / Adana)Â

3- TÃ¼rkiye haberleÅŸmede "referandum"a hazÄ±r

- BTK tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda TÃ¼rksat AÅž, TÃ¼rk Telekom, Turkcell ve Vodafone, 16 Nisan'da yapÄ±lacak 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu'nda iletiÅŸimin kesintisiz saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla koordinasyon merkezi kuruldu

- Kritik uzman personelin yer aldÄ±ÄŸÄ± koordinasyon ekipleri de referandum gÃ¼nÃ¼ iletiÅŸim ve haberleÅŸmede sÃ¼reklilik iÃ§in yedeklilik ve izleme yapacak, fiziksel caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacak gÃ¼venlik tedbirleri alacak

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