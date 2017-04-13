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09:39, 13 Nisan 2017 Perşembe

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Kazakistan Latin alfabesine geçiyor
Kazakistan Latin alfabesine geçiyor

Kazakistan yıl sonuna kadar Latin alfabesine geçmeye hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkesinin 2025 yılına kadar tamamen Latin alfabesine geçmesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Egemen Kazakistan" gazetesinde yayımlanan makalesinde, “2025 yılına kadar tüm belgelerde Latin alfabesine geçilmesi, ders kitapların ve periyodik yayınların Latince basılması gerek. Bu süre yaklaşıyor ve bizim zaman kaybetmeden bu işe başlamamız lazım.” ifadelerine yer verdi.

Nazarbayev, hükümete yıl sonuna kadar Kazak Latin alfabesinin oluşturulması için talimat verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2018'den itibaren yeni Latin alfabesini öğretecek uzmanların hazırlanması ve ders kitaplarının Latince yazılması için hazırlıkların başlatılması gerektiğine de dikkati çekti.

Kazakistan, 1929’dan 1940'a kadar Kazak Latin alfabesini kullanmış, daha sonra Kiril alfabesine geçmişti.



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