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13:31, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
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09:49, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

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PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda 543 gÃ¶zaltÄ±
PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda 543 gÃ¶zaltÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 21 ilde dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK/KCK Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla 412 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda ise 131 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 21 ilde dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ operasyonda 412 kiÅŸi yakalandÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinde 21 ilde dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK/KCK Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 412 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ZanlÄ±larÄ±n adreslerindeki aramalarda Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.

DEAÅž OPERASYONUNDA 131 GÃ–ZALTI

DEAÅž'e yÃ¶nelik 13 ilde 6-12 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda ise oÌˆrguÌˆt icÌ§erisinde faaliyet goÌˆsterdikleri tespit edilen 131 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼mana el konuldu.



Ä°lgili Konular pkk DEAÅž PKK operasyonlarÄ± deaÅŸ operasyonlarÄ±
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