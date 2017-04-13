Rusya'dan BMGK'nÄ±n 'Ä°dlib' karar tasarÄ±sÄ±na veto

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan,Â Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyenÂ BM GÃ¼venlik KonseyiÂ karar tasarÄ±sÄ±nÄ±Â Rusya vetoÂ etti.
Konsey'de oylanan tasarÄ±ya Rusya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§ici Ã¼yelerden Bolivya da olumsuz oy verdi. 10 Ã¼ye tasarÄ±ya destek verirken Ã‡in, Etiyopya ve Kazakistan Ã§ekimser oy kullandÄ±.
TasarÄ±da baÅŸta Han Åžeyhun'daki olmak Ã¼zere Suriye'deki tÃ¼m kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nanÄ±yordu.
SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinin bulunmasÄ± talep edilen tasarÄ±da, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPCW) ile BM'nin ortak soruÅŸturma misyonunun (JIM) bu saldÄ±rÄ±yÄ± soruÅŸturmasÄ± isteniyordu.Â
TasarÄ±da, soruÅŸturma iÃ§in tÃ¼m taraflara soruÅŸturma ekibiyle iÅŸ birliÄŸine gitmeleri, Esed rejiminden de 4 Nisan'daki hava operasyonlarÄ±yla ilgili tÃ¼m uÃ§uÅŸ bilgileri ile komuta kademesinin listesini vermesi ve kimyasal saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkisi olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len askeri tesislerde inceleme yapÄ±lmasÄ±na izin verilmesi talep ediliyordu.
BMGK'da bir tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in 15 Ã¼yeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi Ã¼yeler ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmamasÄ± gerekiyor.
TasarÄ± 10 Ã¼lkenin desteÄŸini almasÄ±na raÄŸmen daimi Ã¼ye Rusya'nÄ±n vetosu nedeniyle reddedilmiÅŸ oldu. Rusya, iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan beri 8. kez Suriye karar tasarÄ±sÄ±nÄ± reddetmiÅŸ oldu.
Daimi Ã¼yelerden Ã‡in bu kez veto etme konusunda Rusya'ya katÄ±lmayarak Ã§ekimser oy kullandÄ±.
Ã–te yandan Rusya da konuya iliÅŸkin kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±yÄ± bugÃ¼n resmen Konsey'e sundu. Rusya'nÄ±n tasarÄ±sÄ±nÄ±n ne zaman oylamaya sunulacaÄŸÄ±na iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â
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Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, "Kanada, BMGK oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Rusya'nÄ±n vetosundan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duymuÅŸtur. BM'deki sistemli tÄ±kanÄ±klÄ±k, Suriyelilerin acÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rmezden geliyor ve Suriye'deki zulmÃ¼n faillerinin hesap vermesini Ã¶nlÃ¼yor" dedi
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