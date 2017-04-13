10:02, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Yeni Zelanda'da son 50 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yeni ZelandaÂ MeteorolojiÂ Servisi (Metservice), Tropikal Cook KasÄ±rgasÄ±'nÄ±n tehdidi altÄ±ndaki Ã¼lkenin son 50 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼Â hava ÅŸartlarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Metservice, yoÄŸunÂ yaÄŸmurun etkisi ile yer yerÂ su baskÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼nden itibaren CookÂ KasÄ±rgasÄ±'nÄ±n etkisine giren Yeni ZelandalÄ±lara kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±nÄ± ciddiye almalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ãœlkede 48 saat iÃ§inde son 50 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸini ilan eden Metservice'ten Meteorolog Lisa Murray, insanlarÄ±n su baskÄ±nlarÄ±ndan dolayÄ± oluÅŸacak yol kapanmalarÄ±na ve elektrik kesintilerine karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± gerektiÄŸini bildirdi. Murray, Yeni ZelandalÄ±lara servisin web sayfasÄ±ndaki gÃ¼ncellemeleri takip etmelerini Ã¶nerdi.

BAKANLIKTAN UYARI

Sivil Savunma ve Acil Durum YÃ¶netimi BakanlÄ±ÄŸÄ± da vatandaÅŸlara Ã§aÄŸrÄ± yaparak acil durumlarda ihtiyaÃ§ duyabilecekleri malzemelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§anta hazÄ±rlamalarÄ± tavsiyesinde bulundu.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarda halktan acil servis ekiplerinin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almalarÄ± istendi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri de 500 personel, yardÄ±m uÃ§aklarÄ± ve kamyonlarÄ±n kasÄ±rganÄ±n etkili olacaÄŸÄ± bÃ¶lgelere acil yardÄ±m iÃ§in hazÄ±r bekletildiÄŸini duyurdu.

GeÃ§en hafta Debbie KasÄ±rgasÄ± ile gelen yoÄŸun yaÄŸmurlarÄ±n altÄ±ndaki Ã¼lkenin Kuzey AdasÄ±'ndaki Bay Of Plenty bÃ¶lgesine saatte 50 mm yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bu yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuzeyden 150 kilometre hÄ±zla Ã¼lkeye yaklaÅŸan Cook KasÄ±rgasÄ± ile birleÅŸmesiyle Ã§ok daha fazla etkili olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.