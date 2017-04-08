10:05, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Referanduma Ã¼Ã§ gÃ¼n kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye,Â anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkinÂ halk oylamasÄ±Â iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.

Halk oylamasÄ±nda yurt iÃ§inde 55 milyon 319 bin 222 seÃ§men, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullanacak. Bu rakamÄ±n 1 milyon 269 bin 282'sini, oy verme gÃ¼nÃ¼ne kadar 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran yeni seÃ§menler oluÅŸturacak. Halk oylamasÄ± iÃ§in cezaevlerine de 461 sandÄ±k kurulacak.

SeÃ§men bilgi kaÄŸÄ±dÄ± gelmeyen vatandaÅŸlar da oy kullanabilecek. KaÄŸÄ±dÄ± bulunmayÄ±p kÃ¼tÃ¼ÄŸe kayÄ±tlÄ± olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ±, resmi daireler veya iktisadi devlet teÅŸekkÃ¼llerince verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, ehliyet, evlenme cÃ¼zdanÄ±) oy verebilecek.

Ãœzerinde T.C. kimlik numarasÄ± olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seÃ§menin oy kullanabilmesi iÃ§in bu belgelerin yanÄ±nda seÃ§men bilgi kaÄŸÄ±dÄ± veya T.C. kimliÄŸini ispata elveriÅŸli bir belgeyi de ibrazÄ± ÅŸart olacak.

SeÃ§menler, YSK'nÄ±n ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandÄ±kta oy kullanacaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilecek.

Halk oylamasÄ±nda, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu" filigranlÄ± sarÄ± renkteki zarflar ve beyaz renk Ã¼stÃ¼nde "Evet", kahverengi renk Ã¼stÃ¼nde "HayÄ±r" ibareleri bulunan iki ayrÄ± renkten oluÅŸan birleÅŸik oy pusulalarÄ± ile "tercih" mÃ¼hrÃ¼ kullanÄ±lacak.

OY VERME SAATLERÄ°

SeÃ§menler, AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Artvin, BingÃ¶l, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Mardin, MuÅŸ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van, Bayburt, Batman, ÅžÄ±rnak, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kilis'te 07.00-16.00, diÄŸer illerde ise 08.00-17.00 arasÄ±nda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.

Oy kullanmanÄ±n bitiÅŸ saatine gelindiÄŸi halde sandÄ±k baÅŸÄ±nda oylarÄ±nÄ± vermek Ã¼zere bekleyen seÃ§menler, baÅŸkan tarafÄ±ndan sayÄ±ldÄ±ktan sonra sÄ±rayla oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

SANDIK KURULLARINA 10 SÄ°YASÄ° PARTÄ° ÃœYE VEREBÄ°LECEK

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemlerde bulunabilecek ve ayrÄ±ca SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun'un 23. maddesi gereÄŸince sandÄ±k kurullarÄ±na Ã¼ye verebilecek siyasi partiler de belirlendi.

Buna gÃ¶re, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin yanÄ± sÄ±ra ANAVATAN, BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi, HÃ¼r Dava Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemlerde bulunabilecek ve sandÄ±k kurullarÄ±na Ã¼ye verebilecek.

PROPAGANDA SERBESTLÄ°ÄžÄ° VE BAZI SEÃ‡Ä°M YASAKLARI

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimi kapsamÄ±nda, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± iÃ§in propaganda serbestliÄŸi ve bir kÄ±sÄ±m seÃ§im yasaklarÄ± 9 Nisan'da baÅŸladÄ±.

Buna gÃ¶re, propaganda serbestliÄŸi, oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki gÃ¼n saat 18.00'de sona erecek.

Siyasi partiler, radyo ve televizyon kanallarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±nda yapacaklarÄ± propagandalarda, TÃ¼rkÃ§enin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± dil ve lehÃ§eler de kullanabilecek.

Oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki 24 saate kadar siyasi partiler, radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrÄ± ayrÄ± aÃ§Ä±k oturum, rÃ¶portaj ve panel gibi programlara katÄ±larak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klayabilecek.

Siyasi partilerin aÃ§Ä±k veya kapalÄ± yer toplantÄ±larÄ±na iliÅŸkin radyo ve televizyonlarda canlÄ± yayÄ±n yapÄ±labilecek. Halk oylamasÄ± sÃ¼recinde Ã¶zel tanÄ±tÄ±cÄ± programlar (Ulusa SesleniÅŸ, Millete Hizmet Yolunda ve benzeri konuÅŸmalar), banttan veya canlÄ± yayÄ±nlanamayacak.

Siyasi partiler, propaganda sÃ¼resinin sona ermesine kadar, yazÄ±lÄ± basÄ±nda ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi aÃ§arak sÃ¶zlÃ¼, yazÄ±lÄ± veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ propaganda yapabilecek.

VatandaÅŸlarÄ±n elektronik posta adreslerine, taÅŸÄ±nabilir veya sabit telefonlarÄ±na sesli, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya yazÄ±lÄ± mesaj gÃ¶nderilemeyecek ancak siyasi partiler, kendi Ã¼yelerine sesli, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya yazÄ±lÄ± mesajlarÄ± her zaman gÃ¶nderebilecek.

Oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki 10 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n ve yayÄ±n araÃ§larÄ± ile kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, tahminler, bilgi ve iletiÅŸim telefonlarÄ± yoluyla mini referandum gibi adlarla vatandaÅŸÄ±n oyunu etkileyecek biÃ§imde yayÄ±n ve herhangi bir surette daÄŸÄ±tÄ±m yapÄ±lamayacak. Bu sÃ¼renin dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak yayÄ±nlarÄ±n, tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun olmasÄ±, kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve anketlerin yayÄ±nlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda araÅŸtÄ±rmanÄ±n hangi kuruluÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, denek sayÄ±sÄ± ve araÅŸtÄ±rmanÄ±n kim tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ± zorunlu olacak.

NEYÄ° OYLAYACAÄžIZ?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini iÃ§eren 18 maddelik TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'a gÃ¶re, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek.

TBMM ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri 5 yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seÃ§imlerde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yÃ¼zde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seÃ§men aday gÃ¶sterebilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenlenecek.

TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seÃ§imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Meclis, seÃ§imlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek. Anayasa Mahkemesinin Ã¼ye sayÄ±sÄ± 17'den 15'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.

TBMM'nin bir sonraki seÃ§imi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, 3 KasÄ±m 2019'da birlikte yapÄ±lacak.