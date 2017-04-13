DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:32, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
10:11, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
'Suriye rejimi 50 farklÄ± yerde kimyasal silah kullandÄ±'
'Suriye rejimi 50 farklÄ± yerde kimyasal silah kullandÄ±'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Suriye'de rejimin 50 farklÄ± yerde klor bombasÄ± ve farklÄ± kimyasal silahlar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson,Â Suriye'deÂ rejimin 50 farklÄ± yerdeÂ klor bombasÄ±Â ve farklÄ±Â kimyasal silahlarÂ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tillerson ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Moskova'da yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Bakan Tillerson, Ä°dlib'de sivillere yÃ¶nelik kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n BeÅŸÅŸar Esed rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na "emin" olduklarÄ±nÄ± belirterek, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n rejim tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ilk kimyasal saldÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Tillerson, "Esed rejiminin geÃ§en haftaki saldÄ±rÄ±sÄ± sadece sonuncusuydu. Daha Ã¶nce de 50'den fazla farklÄ± yerde klor bombasÄ± ve farklÄ± kimyasal silahlar kullandÄ±lar." dedi.Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Esed'e "hayvan" dediÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Tillerson, "(Esed) YaptÄ±klarÄ±yla bu benzetmeyi kendi kendisine sÃ¶ylemiÅŸ oluyor." diye konuÅŸtu.

"SURÄ°YE'NÄ°N Ä°STÄ°KRARLI VE BÃœTÃœN OLMASI GEREKTÄ°ÄžÄ°NE Ä°NANIYORUZ"

Lavrov'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Suriye konusunu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tillerson "bazÄ± noktalarda" ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸe sahip olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Tillerson, "Ä°kimiz de Suriye'nin istikrarlÄ± ve bÃ¼tÃ¼n olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz ve bu topraklarÄ±n bizim Ã¼lkelerimize de saldÄ±rmak isteyen terÃ¶ristler iÃ§in gÃ¼venli yerler haline gelmesini istemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°KÄ° ÃœLKE ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°N DÃœZELMESÄ° LAZIM"

Moskova'daki temaslarÄ±nÄ±n Ã§ok verimli geÃ§tiÄŸini vurgulayan Tillerson, iki Ã¼lke arasÄ±nda "gÃ¼ven sorunu" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Lavrov'la gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Tillerson, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sorunlarÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Tillerson, "Åžu andaki ABD ve Rusya iliÅŸkileri dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede ve geliÅŸmesi gerekiyor. Ãœlkelerimiz arasÄ±nda ciddi bir gÃ¼ven sorunu var. DÃ¼nya'nÄ±n iki nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼nÃ¼n iliÅŸkisi bu ÅŸekilde olmamalÄ±." diye konuÅŸtu.

Tillerson Putin'le yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Esed'in gelecekte Suriye'de rol alÄ±p almayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtuklarÄ±nÄ± bildirdi. ABD iÃ§in Esed ailesinin sonuna yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tillerson, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Rusya'nÄ±n da Esed'in en yakÄ±n mÃ¼ttefiki olduÄŸunu dile getirdik. Esed'in uygun ÅŸartlarda ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Temsil ettiÄŸi Ã§Ä±karlar ve gruplar, pazarlÄ±k sÃ¼recinde ve siyasal geÃ§iÅŸ aÅŸamasÄ±nda temsil edildiklerini hissetmeliler. Bu sÃ¼recin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± ilerledikÃ§e gÃ¶receÄŸiz. Bizim gelecekteki Suriye hÃ¼kÃ¼metinde Esed olmayacak. UluslararasÄ± toplumun Esed'i kabul edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz."

"ESED SORUMLU TUTULABÄ°LÄ°R"

Tillerson, Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin daha fazla kanÄ±tlarÄ±n bir araya getirildiÄŸini ifade etti.

Toplanan kanÄ±tlar sonrasÄ±nda bazÄ± kiÅŸilerin bundan sorumlu tutulacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tillerson "Zaman geÃ§tikÃ§e daha fazla kanÄ±tlar toplanÄ±yor. Esed dahil olmak Ã¼zere bazÄ± kiÅŸiler sorumlu tutulacak, bu mÃ¼mkÃ¼n olabilir. BildiÄŸiniz gibi bu Ã§ok ciddi bir suÃ§lamadÄ±r. BÃ¼tÃ¼n delillerin henÃ¼z bir araya getirildiÄŸini sÃ¶ylemiyorum. Fakat zaman geÃ§tikÃ§e bunun mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â 



Ä°lgili Konular suriye rejimi Rex Tillerson esed
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
DoÄŸu Afrika nÄ±n en hÄ±zlÄ± treni iÃ§in temel atÄ±ldÄ±
DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± treni iÃ§in temel atÄ±ldÄ±

DoÄŸu Afrikaâ€™nÄ±n en hÄ±zlÄ± tren hattÄ± projesinin ihalesini kazanan YapÄ± Merkezi, 1,1 milyar dolarlÄ±k projenin temelini attÄ±
quot GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r quot
"GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r"

Ä°ngiltere UluslararasÄ± KalkÄ±nma Dairesi Sekreteri Patel, "GÃ¼ney Sudan'da yaÅŸanan ÅŸiddet kabile soykÄ±rÄ±mÄ±dÄ±r" dedi
Fransa'da gardiyanlarÄ±n eylemi yayÄ±lÄ±yor
Fransa'da gardiyanlarÄ±n eylemi yayÄ±lÄ±yor

Fleury-Merogis'te Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan gardiyan eylemleri Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine de sÄ±Ã§radÄ±
Ã‡ad'da temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle binlerce Ã§ocuk Ã¶lÃ¼yor
Ã‡ad'da temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle binlerce Ã§ocuk Ã¶lÃ¼yor

Ã‡ad'da su kirliliÄŸine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar nedeniyle her yÄ±l 19 bin Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Trump Suriye'ye saldÄ±rarak iÃ§eriye oynadÄ±
Trump Suriye'ye saldÄ±rarak iÃ§eriye oynadÄ±

BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Amerikan AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± KÃ¼ntay, ''Kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± ABD'nin Esed rejimin vurmasÄ±, Trump'Ä±n iÃ§ politikada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ktan kaynaklanÄ±yor" dedi
New York Auto Show kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor FOTO
New York Auto Show kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor | FOTO

Otomobil fuarÄ± New York Auto Show cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Bine yakÄ±n otomobil ve arazi aracÄ±nÄ±n on gÃ¼n boyunca sergileneceÄŸi fuarÄ±n binlerce ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlamasÄ± bekleniyor.
Venezuela'daki gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Venezuela'daki gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Venezuela'da devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 4'e yÃ¼kseldi
KÄ±rgÄ±zistan iki zirveye hazÄ±rlanÄ±yor
KÄ±rgÄ±zistan iki zirveye hazÄ±rlanÄ±yor

Avrupa Ekonomik YÃ¼ksek Konseyi ve Kolektif GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼ye Ã¼lkelerin temsilcileri yarÄ±n KÄ±rgÄ±zistanâ€™da bir araya gelecek
Kanada Rusya ve BM'den ÅŸikayetÃ§i
Kanada, Rusya ve BM'den ÅŸikayetÃ§i

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland, "Kanada, BMGK oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Rusya'nÄ±n vetosundan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duymuÅŸtur. BM'deki sistemli tÄ±kanÄ±klÄ±k, Suriyelilerin acÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rmezden geliyor ve Suriye'deki zulmÃ¼n faillerinin hesap vermesini Ã¶nlÃ¼yor" dedi
Rusya'nÄ±n BMGK vetosuna Fransa'dan tepki
Rusya'nÄ±n BMGK vetosuna Fransa'dan tepki

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, "Bu karar anlaÅŸÄ±lmaz ve yanlÄ±ÅŸ olmakla birlikte Suriye rejimine katliamlarÄ± konusunda garanti vermektedir" dedi
Burkina Faso'da Mahmud UstaosmanoÄŸlu Medresesi aÃ§Ä±ldÄ±
Burkina Faso'da Mahmud UstaosmanoÄŸlu Medresesi aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°DDEF Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Turan, "Ehli sÃ¼nnet anlayÄ±ÅŸÄ±, biz oldukÃ§a dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼cra kÃ¶ÅŸelerine kadar var olacaktÄ±r, maddi ve manevi yanÄ±mÄ±zda olan bu anlayÄ±ÅŸ, bu Ã§orak topraklarÄ± hizmetle yeÅŸertecektir"
Ã‡in'den Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±na asker yÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na cevap
Ã‡in'den Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±na asker yÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na cevap

Pekin yÃ¶netimi Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±na mÃ¼lteci krizinin Ã§Ä±kmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da asker yÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ± ve tÄ±bbi yardÄ±m gÃ¶nderdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n Ã¼retilmiÅŸ raporlardan ibaret olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BangladeÅŸ'te Ä°ngiliz diplomata saldÄ±ranlara idam
BangladeÅŸ'te Ä°ngiliz diplomata saldÄ±ranlara idam

BangladeÅŸ'te yasa dÄ±ÅŸÄ± "Hareket-Ã¼l Cihad" lideri ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iki Ã¼yesinin idam cezalarÄ± infaz edildi
Suriye rejimi 50 farklÄ± yerde kimyasal silah kullandÄ±'
'Suriye rejimi 50 farklÄ± yerde kimyasal silah kullandÄ±'

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Suriye'de rejimin 50 farklÄ± yerde klor bombasÄ± ve farklÄ± kimyasal silahlar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Yeni Zelanda'da son 50 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±
Yeni Zelanda'da son 50 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±

Tropikal Cook KasÄ±rgasÄ±'nÄ±n tehdidi altÄ±ndaki Ã¼lkede son 50 yÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± yaÅŸanÄ±yor
Rusya'dan BMGK'nÄ±n 'Ä°dlib' karar tasarÄ±sÄ±na veto
Rusya'dan BMGK'nÄ±n 'Ä°dlib' karar tasarÄ±sÄ±na veto

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyen BM GÃ¼venlik Konseyi karar tasarÄ±sÄ±nÄ± Rusya veto etti

Haberler

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer'dan 'Hitler' Ã¶zrÃ¼
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer'dan 'Hitler' Ã¶zrÃ¼

McCain: Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz
McCain Hem DEAÅž'Ä± hem de Esed'i aynÄ± anda halledebiliriz

Sadr Esed'e 'gÃ¶revi bÄ±rak' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi
Sadr Esed'e 'gÃ¶revi bÄ±rak' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi

Rusya'nÄ±n Esed'in kimyasal silah kullanacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi iddiasÄ±
Rusya'nÄ±n Esed'in kimyasal silah kullanacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi iddiasÄ±

ABD'den Esed rejimine 'sert uyarÄ±'
ABD'den Esed rejimine 'sert uyarÄ±'

BM: Suriye'de en az 26 kimyasal saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±
BM Suriye'de en az 26 kimyasal saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±

Esed en fazla sivili 'kimyasalsÄ±z' katletti
Esed en fazla sivili 'kimyasalsÄ±z' katletti

Suriye'de Ä°dlib'e yÃ¶nelik bombardÄ±man sÃ¼rÃ¼yor
Suriye'de Ä°dlib'e yÃ¶nelik bombardÄ±man sÃ¼rÃ¼yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 