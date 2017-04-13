10:11, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

'Suriye rejimi 50 farklÄ± yerde kimyasal silah kullandÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson,Â Suriye'deÂ rejimin 50 farklÄ± yerdeÂ klor bombasÄ±Â ve farklÄ±Â kimyasal silahlarÂ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tillerson ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Moskova'da yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Bakan Tillerson, Ä°dlib'de sivillere yÃ¶nelik kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n BeÅŸÅŸar Esed rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na "emin" olduklarÄ±nÄ± belirterek, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n rejim tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ilk kimyasal saldÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Tillerson, "Esed rejiminin geÃ§en haftaki saldÄ±rÄ±sÄ± sadece sonuncusuydu. Daha Ã¶nce de 50'den fazla farklÄ± yerde klor bombasÄ± ve farklÄ± kimyasal silahlar kullandÄ±lar." dedi.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Esed'e "hayvan" dediÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Tillerson, "(Esed) YaptÄ±klarÄ±yla bu benzetmeyi kendi kendisine sÃ¶ylemiÅŸ oluyor." diye konuÅŸtu.

"SURÄ°YE'NÄ°N Ä°STÄ°KRARLI VE BÃœTÃœN OLMASI GEREKTÄ°ÄžÄ°NE Ä°NANIYORUZ"

Lavrov'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Suriye konusunu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tillerson "bazÄ± noktalarda" ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸe sahip olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Tillerson, "Ä°kimiz de Suriye'nin istikrarlÄ± ve bÃ¼tÃ¼n olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz ve bu topraklarÄ±n bizim Ã¼lkelerimize de saldÄ±rmak isteyen terÃ¶ristler iÃ§in gÃ¼venli yerler haline gelmesini istemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°KÄ° ÃœLKE ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°N DÃœZELMESÄ° LAZIM"

Moskova'daki temaslarÄ±nÄ±n Ã§ok verimli geÃ§tiÄŸini vurgulayan Tillerson, iki Ã¼lke arasÄ±nda "gÃ¼ven sorunu" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Lavrov'la gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Tillerson, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sorunlarÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Tillerson, "Åžu andaki ABD ve Rusya iliÅŸkileri dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede ve geliÅŸmesi gerekiyor. Ãœlkelerimiz arasÄ±nda ciddi bir gÃ¼ven sorunu var. DÃ¼nya'nÄ±n iki nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼nÃ¼n iliÅŸkisi bu ÅŸekilde olmamalÄ±." diye konuÅŸtu.

Tillerson Putin'le yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Esed'in gelecekte Suriye'de rol alÄ±p almayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtuklarÄ±nÄ± bildirdi. ABD iÃ§in Esed ailesinin sonuna yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tillerson, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Rusya'nÄ±n da Esed'in en yakÄ±n mÃ¼ttefiki olduÄŸunu dile getirdik. Esed'in uygun ÅŸartlarda ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Temsil ettiÄŸi Ã§Ä±karlar ve gruplar, pazarlÄ±k sÃ¼recinde ve siyasal geÃ§iÅŸ aÅŸamasÄ±nda temsil edildiklerini hissetmeliler. Bu sÃ¼recin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± ilerledikÃ§e gÃ¶receÄŸiz. Bizim gelecekteki Suriye hÃ¼kÃ¼metinde Esed olmayacak. UluslararasÄ± toplumun Esed'i kabul edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz."

"ESED SORUMLU TUTULABÄ°LÄ°R"

Tillerson, Esed rejiminin dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin daha fazla kanÄ±tlarÄ±n bir araya getirildiÄŸini ifade etti.

Toplanan kanÄ±tlar sonrasÄ±nda bazÄ± kiÅŸilerin bundan sorumlu tutulacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tillerson "Zaman geÃ§tikÃ§e daha fazla kanÄ±tlar toplanÄ±yor. Esed dahil olmak Ã¼zere bazÄ± kiÅŸiler sorumlu tutulacak, bu mÃ¼mkÃ¼n olabilir. BildiÄŸiniz gibi bu Ã§ok ciddi bir suÃ§lamadÄ±r. BÃ¼tÃ¼n delillerin henÃ¼z bir araya getirildiÄŸini sÃ¶ylemiyorum. Fakat zaman geÃ§tikÃ§e bunun mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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