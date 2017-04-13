10:20, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ã‡in'den Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±na asker yÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkeninÂ Kuzey KoreÂ sÄ±nÄ±rÄ±na 150 bin asker gÃ¶nderildiÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â PekinÂ yÃ¶netiminin Kuzey Kore ile ilgili tansiyonun yÃ¼kselmesi sonrasÄ± alarma geÃ§tiÄŸi ve Pyongyang yÃ¶netimi sÄ±nÄ±rÄ±na 150 binÂ askerÂ gÃ¶nderdiÄŸi ÅŸeklindeki iddialarÄ±n "Ã¶zensiz" Ã¼retilmiÅŸ raporlardan ibaret olduÄŸu savunuldu.

Ã‡inâ€™in ilgili konuda tavrÄ± tekrar vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda ilgili tÃ¼m taraflara erken bir tarihte mÃ¼zakere masasÄ±na dÃ¶nmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Avrupa ve ABD basÄ±nÄ±nda Ã‡in'in,Â Kore YarÄ±madasÄ±'nda tansiyonun yÃ¼kselmesi nedeniyle alarma geÃ§tiÄŸi ve sÄ±nÄ±ra 150 bin asker sevk ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer yandan Ã‡in'inÂ ABD'nin saldÄ±rÄ±sÄ± durumunda ortaya Ã§Ä±kacak mÃ¼lteci krizini Ã¶nlemek iÃ§in askerler ile tÄ±bbi yardÄ±m tedariki de yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.