10:39, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Burkina Faso'da Mahmud UstaosmanoÄŸlu Medresesi aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu (Ä°DDEF) tarafÄ±ndan Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da Mahmud UstaosmanoÄŸlu adÄ±na yaptÄ±rÄ±lan medrese hizmete alÄ±ndÄ±.

TÃ¼rkiye'den Ä°DDEF YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet UstaosmanoÄŸlu'nun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyetin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rene, Burkina Faso'nun kanaat Ã¶nderlerinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lge halkÄ± da ilgi gÃ¶sterdi.

Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ile baÅŸlayan tÃ¶rende, medresede eÄŸitim gÃ¶ren Burkina Fasolu Ã§ocuklar da Kur'an-Ä± Kerim okuyarak, ilahiler ve Ã¼lkelerinin milli marÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°DDEF Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Mehmet Turan, tÃ¶rendeki konuÅŸmasÄ±nda, medresenin 2 senede tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Burkina Faso halkÄ±nÄ±n "5 yÄ±ldÄ±zlÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu eserin kÄ±yamete kadar hizmet edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Mahmud UstaosmanoÄŸlu'nun "Her mahalleye bir erkek, bir kÄ±z medresesi aÃ§Ä±lsÄ±n ve buralarda Allah'Ä±n dini Ã¶ÄŸretilsin. Size sÃ¶z veriyorum dÃ¼nya sÃ¼t liman olur." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Turan, "Ehli sÃ¼nnet anlayÄ±ÅŸÄ±, biz oldukÃ§a dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼cra kÃ¶ÅŸelerine kadar var olacaktÄ±r, maddi ve manevi yanÄ±mÄ±zda olan bu anlayÄ±ÅŸ, bu Ã§orak topraklarÄ± hizmetle yeÅŸertecektir." dedi.

Ä°DDEF'in eÄŸitim alanÄ±ndaki partner kuruluÅŸlarÄ±ndan Ä°LKSEÃ‡ VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Ulvi Uzunlar, TÃ¼rkiye'den bu heyetin, "Ã¶z kardeÅŸlerini ziyarete gidiyor sevgisi ve sevinci ile geldiÄŸini" ifade ederek, "Biz sizi Allah iÃ§in seviyoruz, TÃ¼rkiye'deki kardeÅŸlerimiz bizim iÃ§in ne kadar yakÄ±n ve sevgiliyse siz kardeÅŸlerimiz de bize o kadar yakÄ±n ve sevgilisiniz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'de medreselerin, camilerin ve imkanlarÄ±n Burkina Faso'ya gÃ¶re daha fazla olduÄŸunu vurgulayan Uzunlar, "Fakat aynÄ± imkanlarÄ±, imkanlarÄ±mÄ±z nispetinde siz dostlarÄ±mÄ±za ve kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rmak istiyoruz. Uzak bir Ã¼lke olan ama kalben size Ã§ok yakÄ±n olan, kalbi ile sizi Ã§ok seven TÃ¼rkiye'deki din kardeÅŸlerinizden size selam getirdim." ifadelerini kullandÄ±.

Medresenin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± Pabre ÅŸehrinin Belediye BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lkerim Vesrapgo, bÃ¶lgede Hristiyan nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta olduÄŸunu, bu hizmetlerin onlarÄ±n hidayeti adÄ±na da faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"TÃ¼rk kardeÅŸlerimiz bu yaptÄ±klarÄ± hizmetleri asla kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rmesin, bunlar bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlar." diyen Vesrapgo, bu hizmetlerin bÃ¶lgenin kalkÄ±nmasÄ± ve misyonerlerin faaliyetlerinin engellemesi adÄ±na Ã¶nemli bir yatÄ±rÄ±m olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Burkina Faso'daki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± adÄ±na bir konuÅŸma yapan Abdullah Kaboore de TÃ¼rkiye ve Burkina Faso halklarÄ±nÄ±n Ä°slam baÄŸÄ± ile birbirine baÄŸlÄ± olduÄŸunu dile getirerek, kardeÅŸ TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu hizmetlere ve fedakarlÄ±klara minnettar olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"Burkina Faso ve TÃ¼rkiye ayrÄ± deÄŸil, adeta TÃ¼rkiye Faso'dur, tek bir Ã¼lkedir ve kardeÅŸ 2 millettir." diyen Kaboore, yapÄ±lan bu hizmetlerin 2 Ã¼lke halklarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸÄ± daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸini vurguladÄ±.

TÃ¶renin ardÄ±ndan medrese bahÃ§esine katÄ±lÄ±mcÄ±lar adÄ±na birer fidan dikildi. Heyet daha sonra sevgi gÃ¶sterileri arasÄ±nda bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.

MEDRESE HAKKINDA

BaÅŸkent Vagadugu yakÄ±nlarÄ±ndaki 40 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine inÅŸa edilen kÃ¼lliye, bu alanda Ã¼lkenin en Ã¶nemli eÄŸitim kompleksleri arasÄ±nda bulunuyor. Ä°lk aÅŸamasÄ± tamamlanan kompleks, Ã¼lkedeki Ä°slami eÄŸitim veren kurumlara model oluÅŸturmasÄ± adÄ±na da ayrÄ± bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ä°lk etapta 120 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ medresede dini eÄŸitimin yanÄ± sÄ±ra temel eÄŸitim bilimleri de Ã¶ÄŸretiliyor. YanÄ±ndaki arazide uygulamalÄ± ziraat teknolojilerinin de Ã¶ÄŸretildiÄŸi medresenin eÄŸitimi Burkina Faso devleti tarafÄ±ndan resmi olarak tanÄ±nÄ±yor.

YatÄ±lÄ± eÄŸitim veren, devletin su ve elektrik enerjisi gibi altyapÄ± hizmetlerini sunamadÄ±ÄŸÄ± bir bÃ¶lgede yaptÄ±rÄ±lan medresenin su ihtiyacÄ±, sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu temiz yeraltÄ± sularÄ±yla sÄ±cak su ve elektrik enerjisi ihtiyacÄ± ise medrese etrafÄ±na kurulan gÃ¼neÅŸ enerjisi panelleriyle saÄŸlanÄ±yor.