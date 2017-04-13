Ä°zmir'de gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonu, 3 gÃ¶zaltÄ±

Kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisini, masrafÄ±nÄ± devlet Ã¼stlenecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanserle ilgili ilaÃ§larda bir sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±, yani bedelini kanserli hastanÄ±n Ã¶demesi gibi. Dedik ki 'Bunu da devlet halledecek.' HazÄ±rlÄ±klar ona gÃ¶re yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lÄ±yor." dedi