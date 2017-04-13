Dolar/TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Dolar/TL gÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6415'iÂ gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan 3,6469 sÄ±nÄ±rÄ±nda dengelendi.Â
KÃ¼resel piyasalarda azalan dolar talebine paralel deÄŸer kaybeden dolar/TL, dÃ¼n 3,6470 seviyesine kadar gerilemesinin ardÄ±ndan gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 1,36 azalÄ±ÅŸla 3,6487'den tamamladÄ±.Â
HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN
Â
Proje kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ve Kosova halklarÄ± arasÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sÃ¼regelen gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Hani Elezit bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, MÄ°T tÄ±rlarÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± TakcÄ± hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenledi
Konya'daki FETÃ– operasyonunda 'ByLock' kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 46 eski polisten 36'sÄ± tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son Ã¶nerimizi sunacaÄŸÄ±z. Ondan sonraki sÃ¼reci nasÄ±l sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi deÄŸerlendirip kararlarÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±z. AB ile vize sorununu Ã§Ã¶zmek istiyoruz" dedi
TÃœDER Genel BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "TÃ¼keticilerimiz, daha Ã¶nce trafik sigortasÄ± bedelini kredi kartÄ±yla 3 veya 4 taksitte Ã¶deyebilirken, ÅŸu an sigorta ÅŸirketlerinin kendi aralarÄ±nda anlaÅŸarak tek Ã§ekime dÃ¶ndÃ¼klerini Ã¶ÄŸrendik" dedi
BugÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan ve son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6415'i gÃ¶ren dolar/TL, saat 10.20 itibarÄ±yla yÃ¼zde 0,10 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,6462'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Ã‡eÅŸme'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Suriye uyruklu 38 kiÅŸi yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 21 ilde dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK/KCK Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla 412 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda ise 131 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizler 30 yÄ±l bu Ã¼lkede, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yanÄ±nda bunlarÄ± Ã¼zerimize salan odaklarla mÃ¼cadele ediyoruz. EsasÄ±nda asÄ±l kavgayÄ± perde gerisindeki gÃ¼Ã§lerle veriyoruz" dedi
Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Mustafa Bilgili hakkÄ±nda, "FETÃ–/PDY Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenlendi
TÃœBÄ°TAK'tan, dÃ¼n ulusal bir gazetede yer alan "Milli mÃ¼himmata Amerikan Ã§elmesi" baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki iddialara iliÅŸkin, SAGE tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Hassas GÃ¼dÃ¼m Kiti (HGK) ve seyir fÃ¼zesi SOM'un, seri Ã¼retimlerinin devam ettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Mersin'de, DEAÅž'Ä±n halk oylamasÄ±nda tÃ¼m sandÄ±klara saldÄ±rÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda 9 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanserle ilgili ilaÃ§larda bir sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±, yani bedelini kanserli hastanÄ±n Ã¶demesi gibi. Dedik ki 'Bunu da devlet halledecek.' HazÄ±rlÄ±klar ona gÃ¶re yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lÄ±yor." dedi
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± binaya PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin kazdÄ±klarÄ± tÃ¼nele tuzakladÄ±klarÄ± 1 ton patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdikleri saldÄ±rÄ±da evleri zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlar terÃ¶re tepkisini dile getirdi
TÄ°KA ile BÄ°SEG GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Platformu iÅŸbirliÄŸinde 50 kiÅŸiden oluÅŸan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekip, Nijer'in Tessaoua ve AguiÃƒÂ© bÃ¶lgelerinde 15 gÃ¼n sÃ¼re ile saÄŸlÄ±k hizmeti verdi