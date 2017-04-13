10:51, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Trafik sigortasÄ± primleri dÃ¼ÅŸtÃ¼ ama bu kez taksit kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼keticiler DerneÄŸiÂ (TÃœDER)Â Genel BaÅŸkanÄ± Levent KÃ¼Ã§Ã¼k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "KarayollarÄ± Motorlu AraÃ§lar Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasÄ± Primlerine Ä°liÅŸkin Genelgesi"ne gÃ¶re,Â zorunlu trafik sigortalarÄ±naÂ iliÅŸkin bazÄ± kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

"ÅžÄ°RKETLER TAKSÄ°T UYGULAMASINI KALDIRDI"

Daha Ã¶nceki serbest tarife dÃ¶neminde yÃ¼ksek oranda Ã§Ä±kan trafik sigorta primlerinde tavan fiyat uygulamasÄ± getirilmesiyle bu maÄŸduriyetin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tÃ¼keticilerin baÅŸka bir maÄŸduriyetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KÃ¼Ã§Ã¼k, "FiyatlarÄ±n ucuzlamasÄ±, bir tavan fiyat getirilmesini olumlu karÅŸÄ±lÄ±yoruz ancak tÃ¼keticilerimizden yoÄŸun bir ÅŸekilde bize ulaÅŸan bir ÅŸikayet sÃ¶z konusu. TÃ¼keticilerimiz, daha Ã¶nce trafik sigortasÄ± bedelini kredi kartÄ±yla 3 veya 4Â taksitteÂ Ã¶deyebilirken, ÅŸu an sigorta ÅŸirketlerinin kendi aralarÄ±nda zÄ±mni bir anlaÅŸma yaparakÂ tek Ã§ekimeÂ dÃ¶ndÃ¼klerini Ã¶ÄŸrendik. Yani burada ÅŸirketlerin sigorta bedelinin tamamÄ±nÄ± tek Ã§ekimde almalarÄ± sÃ¶z konusu. Bu da tÃ¼keticilerin Ã¶deme gÃ¼cÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan maÄŸduriyetler ortaya Ã§Ä±karmaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Bir taraftan fiyatlarÄ±n ucuzlayÄ±p tavan fiyat uygulamasÄ±na geÃ§ilirken, diÄŸer taraftan ÅŸirketlerin "tek Ã§ekim" uygulamasÄ±nÄ±n farklÄ± bir maÄŸduriyet oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren KÃ¼Ã§Ã¼k, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ herkesin aile bÃ¼tÃ§esi veya kredi kartÄ± Ã¶demesi mÃ¼sait olmayabilir. Trafik sigorta ÅŸirketlerini eski usul olduÄŸu gibi taksit yapmaya davet ediyoruz. SonuÃ§ta kredi kartÄ± garanti alÄ±ÅŸveriÅŸidir. Kendilerini bu yÃ¶nteme dÃ¶nmeyi tavsiye ediyoruz. TÃ¼keticilere avantaj saÄŸlayalÄ±m derken ÅŸu an maÄŸdur etmiÅŸ oluyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"TAMAMEN SÄ°GORTA ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ°N Ä°NÄ°SÄ°YATÄ°FÄ°NDE"

KÃ¼Ã§Ã¼k, konunun tamamen sigorta ÅŸirketlerinin inisiyatifinde olduÄŸunu ve ÅŸirketlerin kar marjÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anlayÄ±ÅŸÄ±yla bÃ¶yle bir yÃ¶nteme gittiklerini, dÃ¼nden itibaren de yoÄŸun ÅŸekilde ÅŸikayet aldÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, ÅŸirketlerin bu konuda duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶stermelerini beklediklerini sÃ¶yledi.

Ã–zel bir sigorta acentesi iÅŸletmecisi Saliha Kalfa da daha Ã¶nce kredi kartÄ±na taksitle tahsil edilebilen trafik sigortasÄ± poliÃ§e bedellerini, ÅŸirketlerin kendi aralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmayla "tek Ã§ekim" olarak uygulamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Kalfa, bazÄ± ÅŸirketlerin yine tavan fiyat uygulamasÄ±na geÃ§ilmesiyle zorunlu trafik sigortasÄ± kapsamÄ±na giren "aracÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±, Ã§ekilmesi ve muhafazasÄ±" gibi yol yardÄ±mÄ± hizmetlerini de kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.