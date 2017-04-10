Rusya'nÄ±n BMGK vetosuna Fransa'dan tepki

Burkina Faso'da Mahmud UstaosmanoÄŸlu Medresesi aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°DDEF Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Turan, "Ehli sÃ¼nnet anlayÄ±ÅŸÄ±, biz oldukÃ§a dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼cra kÃ¶ÅŸelerine kadar var olacaktÄ±r, maddi ve manevi yanÄ±mÄ±zda olan bu anlayÄ±ÅŸ, bu Ã§orak topraklarÄ± hizmetle yeÅŸertecektir"