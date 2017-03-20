11:06, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

16 Nisan'dan sonra AB'ye son Ã¶neri sunulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son Ã¶nerimizi sunacaÄŸÄ±z. Ondan sonraki sÃ¼reci nasÄ±l sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi deÄŸerlendirip aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ± sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±z. AB ile vize sorununu Ã§Ã¶zmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamÄ±z lazÄ±m. En son imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶Ã§ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

"RUM TARAFINDA SAMÄ°MÄ° BÄ°R Ã‡ABA GÃ–RMÃœYORUZ"

KÄ±brÄ±s sorununa iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulunan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"KÄ±brÄ±s sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in samimi Ã§aba sarf ediyoruz ama Ã¶zellikle seÃ§im atmosferinde Rum tarafÄ±nda samimi bir Ã§aba gÃ¶rmÃ¼yoruz. Rum tarafÄ±nÄ±n Ã¶zellikle KÄ±brÄ±s etrafÄ±ndaki doÄŸal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflÄ± attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Bu konuda uyarÄ±larÄ±mÄ±za raÄŸmen maalesef geri adÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸimdi TÃ¼rkiye olarak da bazÄ± adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z."

"RUS MUHATAPLARIMIZLA KONUÅžACAÄžIZ"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarÄ±mÄ±zla oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z, tÃ¼m engelleri kaldÄ±rmak iÃ§in inÅŸallah bir mutabakatÄ± saÄŸlarÄ±z." dedi.