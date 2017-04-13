11:09, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Kanada, Rusya ve BM'den ÅŸikayetÃ§i

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™deki (BM) sistemli tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n Suriye'deki zulmÃ¼n faillerinin hesap vermesini Ã¶nlediÄŸini bildirdi.

Bakan Freeland, Rusya'nÄ±n Suriye konusundaki BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) karar tasarÄ±sÄ±nÄ± 8'inci kez veto etmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, sonuÃ§tan son derece Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

Freeland, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kanada, BMGK oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Rusya'nÄ±n vetosundan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duymuÅŸtur. Bu Rusya'nÄ±n Suriye konusundaki 8'inci vetosudur. BM'deki sistemli tÄ±kanÄ±klÄ±k, Suriyelilerin acÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rmezden geliyor ve Suriye'deki zulmÃ¼n faillerinin hesap vermesini Ã¶nlÃ¼yor. BMGK'daki 15 Ã¼yeden karar lehine oy veren MÄ±sÄ±r, Ä°talya, Japonya, Senegal, Ä°sveÃ§, Ukrayna, Uruguay, Fransa, BirleÅŸik KrallÄ±k ve ABD'ye bu iÅŸ birliÄŸi iÃ§in mÃ¼teÅŸekkiriz. Kanada olarak, Rusya ve Ä°ran'Ä±, Esad rejiminin destekÃ§ileri olarak, bu kokuÅŸmuÅŸ ve yasa dÄ±ÅŸÄ± kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± kÄ±nayan uluslararasÄ± toplulukla bir araya gelmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz."