KÄ±rgÄ±zistan iki zirveye hazÄ±rlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrasya Ekonomik BirliÄŸi (AEB) DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± KÄ±rgÄ±zistan, Avrasya Ekonomik YÃ¼ksek Konseyi (AEYK) toplantÄ±sÄ±na ve Kolektif GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (KGAÃ–) gayriresmi zirvesine ev sahipliÄŸi yapacak.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkeziden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Almazbek Atambayevâ€™in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak AEYK toplantÄ±sÄ±na Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Moldova devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.
BiÅŸkekâ€™te dÃ¼zenlenecek AEYK toplantÄ±sÄ±nda liderlerin, AEB kapsamÄ±nda ekonomik entegrasyonu ve uluslararasÄ± konularÄ± ele alacaÄŸÄ± ifade edildi.
ToplantÄ±da ayrÄ±ca, Moldovaâ€™nÄ±n, AEB'ye, "gÃ¶zlemci Ã¼lke" statÃ¼sÃ¼ kazanmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun deÄŸerlendirileceÄŸi kaydedildi.
AEYK'nÄ±n son toplantÄ±sÄ± Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg kentinde aralÄ±k ayÄ± sonunda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
ToplantÄ±da, Ä°ran, Hindistan, Singapur ve MÄ±sÄ±r ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanmasÄ± ve AEB gÃ¼mrÃ¼k kanunu dahil 24 anlaÅŸmaya imza atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ± baÅŸÄ±nda BiÅŸkek'te bir araya gelen AEB Ã¼ye Ã¼lke baÅŸbakanlarÄ± zirvesine, Rusya ile Belarus arasÄ±nda petrol ve doÄŸal gaz tartÄ±ÅŸmasÄ± damga vurmuÅŸtu.
KGAÃ– GAYRÄ°RESMÄ° TOPLANACAK
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konutundaki kongre salonunda dÃ¼zenlenecek AEYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KGAÃ– gayriresmi zirvesinin yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
KÄ±rgÄ±zistan, Kazakistan, Rusya, Belarus, Ermenistan ve Tacikistanâ€™Ä±n Ã¼yesi olduÄŸu KGAÃ– zirvesine Ã¼ye Ã¼lke devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
ToplantÄ±da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n geliÅŸmesi ve bÃ¶lgesel gÃ¼venliÄŸin korunmasÄ± alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin derinleÅŸtirilmesi konularÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor.
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Avrupa Ekonomik YÃ¼ksek Konseyi ve Kolektif GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼ye Ã¼lkelerin temsilcileri yarÄ±n KÄ±rgÄ±zistanâ€™da bir araya gelecek
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