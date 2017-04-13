11:28, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Venezuela'daki gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BBC'nin haberine gÃ¶re,Â YÃ¼ksek Mahkemenin geÃ§en ay Kongrenin yetkilerini elinden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ Venezuela'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Barquisimeto kentinde dÃ¼zenlenenÂ protesto gÃ¶sterilerine katÄ±lan 14 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk ile 36 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸi vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Muhalefet milletvekillerinden Alfonso Marquina, karnÄ±ndan vurulan 14 yaÅŸÄ±ndaki Brayan Principal'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼sÃ¶yledi. Yerel yetkililer de Principal'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden hÃ¼kÃ¼metin silahlÄ± destekÃ§ilerini sorumlu tuttu.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada daÂ protestolarda 36 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Bu arada, muhalefet liderleri, ertelenen belediye seÃ§imlerinin dÃ¼zenlenmesi iÃ§in tarih belirlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Daha Ã¶nce de 7 Nisan'da Carrizal kentinde dÃ¼zenlenen protestolara katÄ±lan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi 19 yaÅŸÄ±ndaki Jairo Ortiz ile Valencia kentinde 11 Nisan'daki protestolarda da 20 yaÅŸÄ±ndaki Daniel Quliz vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

VENEZUELA'YI KARIÅžTIRAN OLAYLAR BAÅžLANGICI

Kongrenin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±yla iki hafta Ã¶nce baÅŸlayanÂ hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geÃ§en hafta 15 yÄ±l boyunca devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmama cezasÄ± verilmesi Ã¼zerine alevlenmiÅŸti. Protestolarda 17 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±.

Muhalefet, bu kararÄ±n Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe giden ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yola soktuÄŸunu savunurken, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.