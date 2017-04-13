ÖSYM'den 2017 LYS başvuruları için kamu spotu | VİDEO

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı.
ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, LYS başvurularına yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, her bölgeden çeşitli illerde çekimler yapıldı ve adayların katkısıyla kamu spotu hazırlandı.
Kamu spotunda adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları ve mağduriyet yaşamamaları için çeşitli uyarılarda bulunuldu.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından en az biri 180 veya daha fazla olan adayların LYS'ye başvurabileceğinin hatırlatıldığı kamu spotunda, bu yıl LYS'de adaylara ilk kez kısa cevapları bulunan açık uçlu soruların sorulacağı belirtildi.
Filmde, sınava girecek iki adayın ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulan örnek açık uçlu sınav örneklerini incelerken görüntülerine yer verilirken, ekranda bu sorulardan bazıları da gösterildi. Kamu spotunda adaylara "ÖSYM'nin yayınladığı soru örneklerini incelemeleri" önerildi.
Yaklaşık 45 saniye süren kamu spotunda, şu uyarılar dile getirildi:
"Adaylar, 2017 LYS başvurularınızı Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportunuz ile birlikte aday başvuru formunu doldurarak ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz. Sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız."
ÖSYM kamu spotunda, adaylara "Tüm kurallar, emeğinizin güvenliği için. Geleceğiniz geleceğimizdir." şeklinde seslenildi.
ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek LYS başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı
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