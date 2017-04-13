11:42, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°ran'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imine doÄŸru | ANALÄ°Z

Mustafa Melih AhÄ±shalÄ±

Ä°ran'da, 19 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek 12'nci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in siyasi gruplar adaylarÄ±nÄ± belirlerken, Ä°ran lideri Ali Hamaney'e raÄŸmen adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

Reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlar mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'yi, muhafazakarlar ise eski BaÅŸsavcÄ± Ä°brahim Reisi'yi destekleyeceklerini aÃ§Ä±klarken, Ahmedinejad'Ä±n, Hamaney'in "aday olmamasÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki tavsiyesini dinlememesi Ã¼lkede tepkilere yol aÃ§tÄ±.

Ä°ran'Ä±n resmi haber ajansÄ± Ä°RNA'ya konuÅŸan Kum kentinin Ã¶nde gelen isimlerinden HÃ¼ccetÃ¼lislam Muhsin Gareviyan, Hamaney'in gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin dikkate alÄ±nmamasÄ±nÄ±n Ã§ok tehlikeli sonuÃ§lara yol aÃ§abileceÄŸini belirtti.

Gareviyan, "Hamaney'in gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin Ahmedinejad tarafÄ±ndan ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ± son derece tehlikelidir. Bu olay sorumsuzca davranÄ±ÅŸlara kapÄ± aralayacaktÄ±r. Yetkililere bu konu Ã¼zerine gitmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum." dedi.

Eski muhafazakar milletvekillerinden Ä°lyas Nadiran, sosyal medya hesabÄ±nda "Ahmedinejad'Ä±n sonu" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mda bulundu. Radikal muhafazakarlardan DireniÅŸ Cephesi'ne yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Recanews haber sitesinin editÃ¶rÃ¼ Ali Nadiri, Ahmedinejad'Ä±n siyaset sahnesine yeniden dÃ¶nmesini, "BugÃ¼n Ä°ngilizlerin karmaÅŸÄ±k bir oyunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z" ÅŸeklinde yorumladÄ±.

Hamaney, eylÃ¼l ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Ahmedinejad'Ä±n aday olmamasÄ±nÄ± tavsiye etmiÅŸ, bunun Ã¼zerine Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben kaleme aldÄ±ÄŸÄ± mektubunda "Bu dÃ¶nem seÃ§imlere girmemin maslahata uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± buyurdunuz. Ben de katÄ±lmayacaÄŸÄ±mÄ± ilan ediyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad bir konuÅŸmasÄ±nda, seÃ§imlerde hiÃ§bir siyasi grup veya kiÅŸiyi desteklemeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, buna raÄŸmen ilk olarak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminin birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamid Bakayi'ye destek verdiÄŸini, ardÄ±ndan "kendi adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda yÃ¶neltilen "Aday olmayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z?" sorusuna Ahmedinejad, "Bakayi'yi desteklemek iÃ§in aday oluyorum. Rehber'e (Hamaney) verdiÄŸim sÃ¶zÃ¼n Ã¼zerindeyim." diye cevap verdi.

REJÄ°MDEN Ä°NTÄ°KAM VEYA SÄ°YASÄ° Ä°NTÄ°HAR

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde yaÅŸanan ihtilaf nedeniyle 11 gÃ¼n ofisine gelmeyerek Hamaney'i protesto eden Ahmedinejad'Ä±n daha bu tepkisi rejim tarafÄ±ndan unutulmamÄ±ÅŸken, "Hamaney'e raÄŸmen aday olmasÄ±" siyasi arenadan silinmiÅŸ olan eski CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n "rejimden intikam almasÄ±" olarak yorumlandÄ±.

Ã–nceki dÃ¶nemlerde muhafazakarlar tarafÄ±ndan desteklenen Ahmedinejad'Ä±n bu seÃ§imde aynÄ± kesimden oy almasÄ± beklenmiyor. AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi tarafÄ±ndan adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan Ahmedinejad'Ä±n, Hamaney'e raÄŸmen seÃ§imlerde aday olmasÄ± ise "siyasi intihar" olarak deÄŸerlendiriliyor.

Ä°ran'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aynÄ± siyasi yÃ¶neliÅŸten birkaÃ§ adayÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir durum deÄŸil. Reformist veya muhafazakar olsun tÃ¼m siyasi gruplar, birkaÃ§ aday Ã§Ä±kararak meydanlarda, televizyon programlarÄ±nda ve basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda asÄ±l adaylarÄ±nÄ± destekler, seÃ§ime birkaÃ§ gÃ¼n kala da "esas aday" lehine Ã§ekilirler. Fakat Ahmedinejad'Ä±n nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi belirsizliÄŸini koruyor.

REFORMÄ°STLER YÄ°NE RUHANÄ° DÄ°YOR

Ãœlkedeki iki ana siyasi yÃ¶neliÅŸ olan reformistler ve muhafazakarlar adaylarÄ±nÄ± belirledi.

Ä°ran Reformistleri SeÃ§im PolitikalarÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Muhammed RÄ±za Arif, geÃ§en ay dÃ¼zenlenen konseyin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Ruhani'yi destekleyeceklerini duyurdu. Arif, 2013'teki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Ruhani lehine yarÄ±ÅŸtan Ã§ekilmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani liderliÄŸindeki Ä°tidal ve KalkÄ±nma Partisi ile reformistler, Åžubat 2016'da yapÄ±lan 10'uncu dÃ¶nem Ä°ran meclisi ve 5'inci dÃ¶nem Uzmanlar Meclisi seÃ§imlerine Reformistler ve HÃ¼kÃ¼meti Destekleyenler BirliÄŸi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda katÄ±lmÄ±ÅŸ ve halktan aldÄ±klarÄ± yÃ¼ksek oyla muhafazakarlarÄ± geride bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Reformist ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n zaferle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ä°ran meclis seÃ§imleri sÄ±rasÄ±nda Tahran sokaklarÄ±, "HaÅŸimi Rafsancani, Hasan Humeyni ve Ruhani"nin bir arada bulunduÄŸu afiÅŸlerle doluydu. Ocak ayÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¼lkenin Ã¶nemli siyasi aktÃ¶rlerinden Rafsancani bugÃ¼n olmasa da onun taraftarlarÄ± ve Humeyni ailesi yine Ruhani'yi destekleyecek.

RUHANÄ°'NÄ°N YERÄ°NE GETÄ°RMEDÄ°ÄžÄ° VAATLER

Ã–te yandan mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin muhalifleri tarafÄ±ndan "yerine getirmediÄŸi vaatleri" nedeniyle eleÅŸtirildiÄŸi biliniyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da ekonomi ve iÅŸsizlik sorunlarÄ± geliyor.

NÃ¼kleer anlaÅŸmalar sonrasÄ± Ã¼lkeye uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n kalkmasÄ±, nispi ekonomik iyileÅŸme beklentisini gÃ¼ndeme getirse de Ruhani dÃ¶neminde yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10 daralan Ä°ran ekonomisi, Ã¶nceki dÃ¶nemlerde halka verilen kiÅŸi baÅŸÄ±na yardÄ±m paralarÄ±nÄ±n kesilmesine yol aÃ§tÄ±.

Bu nedenle orta ve dÃ¼ÅŸÃ¼k gelirli seÃ§menin hedefi haline gelen Ruhani, seÃ§im vaatleri arasÄ±ndaki "ekonomik sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lmasÄ±" gibi konularda da beklenen ilerlemeyi kaydedemedi.

SeÃ§imleri kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan Ruhani'nin bu konular nedeniyle oylarÄ±nda azalma olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

MUHAFAZAKARLARIN ADAYI: REÄ°SÄ°

Ä°slam Devrimi GÃ¼Ã§leri Halk Cephesi (CEMNA) kongre Ã¼yesi Sulet Murtazavi, Ä°brahim Reisi'nin, SeÃ§imleri GÃ¶zetleme Merkezindeki gÃ¶revinden istifasÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Muhafazakar kanadÄ±n etkin siyasi aktÃ¶rlerinden biri olarak tanÄ±nan Reisi halihazÄ±rda, MeÅŸhed kentindeki Ä°mam RÄ±za KÃ¼lliyesi ve tÃ¼rbeye vakfedilen mallarÄ± yÃ¶netiyor, dolayÄ±sÄ±yla Ä°ran'daki en gÃ¼Ã§lÃ¼ vakfÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda birÃ§ok kentte savcÄ±lÄ±k gÃ¶revinde bulunan 56 yaÅŸÄ±ndaki Reisi, Humeyni'nin talimatÄ±yla 1988 yÄ±lÄ±nda hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararÄ±nÄ± vermek Ã¼zere oluÅŸturulan ve muhaliflerce "Ã¶lÃ¼m komitesi" ÅŸeklinde adlandÄ±rÄ±lan dÃ¶rt kiÅŸilik komitede de yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ran Genel Denetleme Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ran YargÄ± OrganÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yapan Reisi, 2014-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°ran BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlenmiÅŸti.

Reisi, reformcular tarafÄ±ndan desteklenen CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye karÅŸÄ± en iddialÄ± aday olarak gÃ¶steriliyor.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI ÅžARTLARI

Ãœlkenin anayasasÄ±na gÃ¶re, siyasi ve mezhepsel hÃ¼viyete sahip, Ä°ran asÄ±llÄ± Ã¼lke vatandaÅŸÄ±, yÃ¶neticilik vasfÄ± olan, Ã¼lkenin resmi mezhebine (Åžii) baÄŸlÄ± erkekler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday olabiliyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼cret talep edilmeyen Ã¼lkede sÃ¶z konusu Ã¶zelliklere sahip kiÅŸiler baÅŸvuruda bulunabiliyor.

SeÃ§imlere yaklaÅŸÄ±k bir ay kala, 5 gÃ¼n sÃ¼recek baÅŸvuru sÃ¼resinin 2'nci gÃ¼nÃ¼nde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 287'ye ulaÅŸtÄ±.

Kesin adaylarÄ±n isimleri AnayasayÄ± Koruyucular Konseyinin onaylamasÄ±ndan sonra 26 Nisan'da duyurulacak.

KAYNAK: AA