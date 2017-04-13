12:13, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

New York Auto Show kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor | FOTO





Otomobil fuarÄ± New York Auto Show cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Bine yakÄ±n otomobil ve arazi aracÄ±nÄ±n on gÃ¼n boyunca sergileneceÄŸi fuarÄ±n binlerce ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlamasÄ± bekleniyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Otomobilseverlerin merakla beklediÄŸiÂ New York Auto Show, cuma gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilerine aralayacak. On gÃ¼n sÃ¼recek fuar, Mercedes, BMW, Audi gibi Alman devlerinden Ford, Dodge ve Cadillac gibi yerli markalara ve Toyota ile Honda'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu, Ã¶zellikle ABD piyasasÄ±nda pazar payÄ± yÃ¼ksek Asya menÅŸeli Ã¼reticilere kadar Ã§ok sayÄ±da markaya ev sahipliÄŸi yapacak. Bine yakÄ±nÂ otomobilÂ veÂ arazi aracÄ±nÄ±nÂ sergileneceÄŸi fuarÄ±n binlerce ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlamasÄ± bekleniyor. Cuma gÃ¼nÃ¼ halka aÃ§Ä±lacak fuar, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ sona erecek.

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