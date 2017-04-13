12:23, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

TSK'dan "Sivil Asker Ä°ÅŸ BirliÄŸi Projesi"





Proje kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ve Kosova halklarÄ± arasÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sÃ¼regelen gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Hani Elezit bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) baÅŸlatÄ±lan Sivil Asker Ä°ÅŸ BirliÄŸi 1'inci DÃ¶nem Projeleri kapsamÄ±nda, Kosova'nÄ±n Hani Elezit bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. TSK'nÄ±n internet sitesindeki aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Sivil Asker Ä°ÅŸ BirliÄŸi 1'inci DÃ¶nem Projeleri arasÄ±nda yer alan "Milli ve Ã–zel GÃ¼nlerin Desteklenmesi Projesi" Kosova'nÄ±n Prizren ÅŸehrinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Proje kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Rom Milli GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Enver Hoxhaj, TÃ¼rk, BoÅŸnak, Rom bakan ve milletvekilleri, kamu kurumu gÃ¶revlileri, dernek baÅŸkanlarÄ±, Kosova TÃ¼rk Temsil Heyet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± personeli ile Prizrenliler katÄ±ldÄ±. Sivil Asker Ä°ÅŸ BirliÄŸi kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ve Kosova halklarÄ± arasÄ±nda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne sÃ¼regelen gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek maksadÄ±yla, Hani Elezit bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. KÄ±zÄ±lay tarafÄ±ndan tedarik edilen gÄ±da ve giyim malzemeleri, Prizren, Draga, MamuÅŸa, Gilan ve Shtime'de yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan TÃ¼rk, Arnavut, BoÅŸnak ve Rom ailelere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.