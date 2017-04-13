GÃ¼ncelleme: 12:51, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Fransa'da gardiyanlarÄ±n eylemi yayÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da cezaevlerinin aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluÄŸu ve Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±ndan ÅŸikayet eden gardiyanlarÄ±n protesto gÃ¶sterileri yayÄ±lÄ±yor.

Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k cezaevi olan Fleury-Merogis'te Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan gardiyanlarÄ±n eylemi, Paris'in kuzeyindeki Villepinte cezaevine sÄ±Ã§radÄ±.

Villepinte cezaevinde gÃ¶rev yapan 60 civarÄ±nda gardiyanÄ±n protesto gÃ¶sterisi sabah saatlerinde baÅŸladÄ±. Cezaevi giriÅŸini kapatan gardiyanlar, lastik ve ahÅŸap paletleri yakarak giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± engelledi.

Cezaevlerinde daha iyi Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluÄŸun engellenmesi, ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten gardiyanlar, yetkililerin tÃ¼m Ã§aÄŸrÄ±lara ve uyarÄ±lara sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Gardiyanlar, Villepinte cezaevinde kapasitenin iki katÄ± mahkum olduÄŸunu ifade ederek "Cezaevim patlayacak, yÃ¼zde 200 yoÄŸunluk", "GardiyanlarÄ±n ÅŸiddete uÄŸramasÄ± cezasÄ±z kalÄ±yor, bizim gerÃ§eÄŸimiz bu" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yarak FransÄ±z milli marÅŸÄ±nÄ± okudu.

Yetkililere 21 Nisan gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼re veren sendika yetkilileri, 582 kiÅŸilik cezaevinde bin 182 mahkumun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun hem gÃ¼venlik, hem de insan haklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan kabul edilemez olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Gardiyanlar, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk nedeniyle cezaevinde kontrolÃ¼n saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun kendilerine ÅŸiddet olarak geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.

Ã–nceki gÃ¼n benzer bir eylemi baÅŸlatan Fleury-Merogis cezaevi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, dÃ¼n akÅŸam aldÄ±klarÄ± bir kararla isteklerine olumlu yanÄ±t verilmediÄŸi takdirde gÃ¶sterileri farklÄ± platformlara taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.