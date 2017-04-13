12:29, 13 Nisan 2017 PerÅŸembe

Trump Suriye'ye saldÄ±rarak iÃ§eriye oynadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BahÃ§eÅŸehir ÃœniversitesiÂ Amerikan AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ±Â Burak KÃ¼ntay, Suriye'nin Ä°dlibÂ ÅŸehrine dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±dan sonra ABDâ€™ninÂ Esed rejimine ait Åžayrat Hava ÃœssÃ¼â€™nÃ¼ fÃ¼zelerle vurmasÄ±nÄ±n, Washington'un dÄ±ÅŸ politika deÄŸiÅŸikliÄŸi olarak yorumlanmamasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

KÃ¼ntay, ABDâ€™nin Suriye rejimine yÃ¶nelik yeni politikasÄ±nÄ±n arka planÄ±nÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± ABD politikasÄ±na yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±, ABDâ€™nin PYD/YPG konusunda muhtemel tavÄ±r deÄŸiÅŸikliklerini, Rusya-ABD iliÅŸkilerinde muhtemel deÄŸiÅŸikleri ve Suriyeâ€™de â€˜gÃ¼venli bÃ¶lgeâ€™ konusunda, AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±yla kendi kamuoyuna "oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunan KÃ¼ntay, "Ä°dlib'e dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±dan sonra ABDâ€™nin Esed rejimine ait Åžayrat Hava ÃœssÃ¼â€™nÃ¼ 59 Tomahawk fÃ¼zesiyle vurmasÄ±, Trumpâ€™Ä±n iÃ§ politikada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ktan kaynaklanÄ±yor. Trump, bu saldÄ±rÄ± ile ABD iÃ§ politikasÄ±na oynadÄ±." iddiasÄ±nda bulundu.

KÃ¼ntay, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revinde geÃ§irdiÄŸi 4 ayÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z bulduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BaÅŸkan Trump, en bÃ¼yÃ¼k dayanaklarÄ±ndan olan gÃ¶Ã§men sorunu, Obama'nÄ±n saÄŸlÄ±k yasa tasarÄ±sÄ± yerine yenisini getirme gibi birÃ§ok vaadini yerine getiremedi. Ãœstelik ABD ekonomisi yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Kendi atadÄ±ÄŸÄ± yargÄ±Ã§lar bile gÃ¶Ã§men tasarÄ±sÄ± kararÄ±nÄ± durdurdu. Trump, AmerikalÄ±larÄ±n son 50 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸkanlar arasÄ±nda en kÃ¶tÃ¼ 4 ayÄ±nÄ± geÃ§irmiÅŸ baÅŸkan oldu."

SURÄ°YE'YE ASKERÄ° MÃœDAHALE ABD'NÄ°N Ä°Ã‡ POLÄ°TÄ°KASINDAN KAYNAKLANIYOR

â€˜â€™Trump gÃ¶reve geldikten sonra yapmak istedikleri konusunda en baÅŸta kendi partisinin muhalefeti ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±." diyen KÃ¼ntay, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ekonomi ilk gÃ¼nlerde biraz burnunu kaldÄ±rmÄ±ÅŸken yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Ä°Ã§ politikada bu kadar sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸarken Ä°dlibâ€™de yaÅŸanan insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± hadise kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± Trump aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir reaksiyon ortaya koyabilme ihtimalini gÃ¼ndeme getirdi. Bu hadise bir dÄ±ÅŸ politika hadisesi gibi gÃ¶rÃ¼nse de bunun en az yÃ¼zde 70- 75â€™lik motivasyonu, ABDâ€™nin iÃ§ politikasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.â€™â€™

SaldÄ±rÄ± Ã¶ncesi ABDâ€™nin Rusyaâ€™yÄ± bilgilendirmesi ve saldÄ±rÄ± sonucu ortaya Ã§Ä±kan can ve mal kaybÄ± tablosunu deÄŸerlendiren KÃ¼ntay, â€˜â€™Ã‡ok da felaket bir tablo ortaya Ã§Ä±kmadÄ±. 50-56 fÃ¼ze attÄ±ÄŸÄ± halde, binlerce kaybÄ±n olduÄŸu bir vaziyet de ortada yok. Ama zaten bunun maksadÄ± da bu deÄŸil. Bunun maksadÄ± Obama dÃ¶neminin hemen hemen baÅŸÄ±ndan beri tavÄ±rsÄ±z ve tepkisiz kaldÄ±ÄŸÄ± Suriye meselesinde â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerimiz var, bunlara dur diyeceÄŸizâ€™ demesiyle alakalÄ± bir sÃ¼recin baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r.â€™â€™ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

KÃ¼ntay, 2013 yÄ±lÄ±nda bu tarz bir kimyasal saldÄ±rÄ± olduÄŸunda o zaman aday bile olmayan bugÃ¼nkÃ¼ baÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä±n, "Kesinlikle ABD kendi iÅŸine bakmalÄ±, bu bizim ulusal gÃ¼venliÄŸimizi alakadar etmez. Bu bizim iÃ§ meselemiz deÄŸil.â€™â€™ dediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

ABD dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda bu tarz kararlarÄ±n tamamen iÃ§ politika motivasyonu ile alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÃ¼ntay, bu saldÄ±rÄ±ya bÃ¼yÃ¼k anlamlar yÃ¼klenmemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

"TÃœRKÄ°YE KOCA BÄ°R BLOKA KARÅžI TEK BAÅžINA DURDU"

BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Amerikan AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Burak KÃ¼ntay, Suriye meselesinde Rusya, Ä°ran, Esed yÃ¶netimi, Irak Merkezi YÃ¶netimi'nin iÃ§inde bulunduÄŸu, DEAÅžâ€™Ä± istemeyen ama mÃ¼mkÃ¼nse Esedâ€™in gÃ¶revde kalmasÄ±nÄ± tercih eden bloka karÅŸÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin tek baÅŸÄ±na durduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiyeâ€™nin koca bir bloku karÅŸÄ±sÄ±na almasÄ±nÄ±n stratejik olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÃ¼ntay, TÃ¼rkiyeâ€™nin, Suriyeâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve terÃ¶rist gruplarla ilgili ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± dillendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

â€˜â€™DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± Esed kabul edilebilirâ€™ mantÄ±ÄŸÄ± ile hareket eden ABD ve AB, bu noktada TÃ¼rkiye ile aynÄ± paralelde dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. Rusya da zaman zaman bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kullanÄ±labilir gÃ¶rÃ¼yor hatta Ä°ran da. Bu konuda ÅŸimdilik bir deÄŸiÅŸiklik olmasÄ±nÄ± beklemiyorum ama Esed noktasÄ±nda farklÄ±laÅŸma yaÅŸanabilir. Trumpâ€™Ä±n bundan sonra atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n olayÄ± germeye mi, yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya mÄ± yÃ¶nelik olduÄŸunu gÃ¶receÄŸiz ama ben baÅŸka saldÄ±rÄ±lar beklemiyorum. Fakat eÄŸer Trump, bu hadisenin iÃ§ politikada mÃ¼spet bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rse yani kendisine bir kazanÃ§ olarak dÃ¶nerse, ABD dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda farklÄ± reaksiyonlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz.â€™â€™

"TÃœRKÄ°YE 'GÃœVENLÄ° BÃ–LGE Ä°Ã‡Ä°N GAYRET GÃ–STERDÄ°"

TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼cÃ¼ dahilinde "de facto" da olsa Suriyeâ€™de gÃ¼venli bÃ¶lge kurmaya gayret ettiÄŸini ancak diÄŸer Ã¼lkelerin uzlaÅŸmaz tavÄ±rlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden bunu tam olarak gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸini vurgulayan KÃ¼ntay, â€˜â€™TÃ¼rkiyeâ€™nin tek baÅŸÄ±na inisiyatif almasÄ± kafi gelmiyor.â€™â€™ dedi.

ABD, Rusya hatta Ä°ranâ€™Ä±n da mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± â€˜â€™gÃ¼venli bÃ¶lgeninâ€™â€™ bir an Ã¶nce kurulmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken KÃ¼ntay, "Sadece TÃ¼rkiyeâ€™yle Amerikaâ€™nÄ±n, sadece TÃ¼rkiyeâ€™yle Rusyaâ€™nÄ±n inisiyatif almasÄ± kafi deÄŸil. TÃ¼rkiyeâ€™nin, Amerikaâ€™nÄ±n, Rusyaâ€™nÄ±n hatta aÃ§Ä±k konuÅŸuyorum Irak ve Ä°ranâ€™Ä±n da aktÃ¶r olarak bulunduÄŸu, mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bir bÃ¶lge kurulmalÄ± ve Ã§ok aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum bir an Ã¶nce de mutabÄ±k kalÄ±nmalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ orada bir dram var, bir vahÅŸet var, buna dur denebilmesinin en Ã¶nemli yolu budur.â€™â€™ ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"YARDIM ETMEZLERSE KENDÄ° GÃ–BEK BAÄžIMIZI KENDÄ°MÄ°Z KESERÄ°Z"

KÃ¼ntay, Rusya, ABD ve Avrupaâ€™nÄ±n YPG/PYDâ€™yi terÃ¶rist olarak gÃ¶rmeyip bunlarla zaman zaman iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu Ã¶rgÃ¼tler, kendilerine uzak olduÄŸu iÃ§in belki zarar gÃ¶rmÃ¼yorlardÄ±r ama onlara gÃ¶nderdikleri silahlar PKKâ€™nÄ±n eline geÃ§iyor ve o unsurlar gelip benim Ã¼lkemin milli gÃ¼venliÄŸini sarsÄ±yor. Åžimdi Ã§ok doÄŸal olarak aÃ§Ä±k ve net konuÅŸalÄ±m. Benim Ã¼lkemin hÃ¼kÃ¼metinin, ordusunun, insanÄ±nÄ±n da en Ã¶nemli hadisesi gÃ¼venliÄŸimizi, ulusal menfaatlerimizi, ulusal Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± korumaktÄ±r. YPG- PYD meselesi TÃ¼rkiye iÃ§in bir tehdittir. PYD/PKK konusunda Rusya veya ABD yanÄ±mÄ±zda durmazsa o zaman TÃ¼rkiye olarak kendi gÃ¶bek baÄŸÄ±mÄ±zÄ± kendimiz kesmekle mÃ¼kellefiz.â€™â€™ deÄŸerlendirmesinde bulundu

Trumpâ€™Ä±n bÃ¶lgedeki terÃ¶rist unsurlara dair aÃ§Ä±klamalarÄ± kulaÄŸa hoÅŸ gelse de ABDâ€™nin PYD/YPG konusunda ikircikli tavrÄ±nÄ± eleÅŸtiren KÃ¼ntay, Washington'un Esedâ€™e karÅŸÄ± bu unsurlarla iÅŸ birliÄŸi yapmaya devam edeceÄŸini savundu.

"ABD Ä°ranâ€™a saldÄ±rÄ±rsa kÄ±yamet kopar"

KÃ¼ntay, "Trump, Barack Obama yÃ¶netiminin aksine DEAÅž tehdidine ek olarak Ä°ran tehdidini de dÄ±ÅŸ politikasÄ±na ekledi. ABD eÄŸer DEAÅžâ€™la mÃ¼cadeleyi Ã¶ncelikli hedef haline getirdiyse o zaman Esedâ€™in her ÅŸeye raÄŸmen gÃ¶revde durmasÄ± DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± ABDâ€™nin iÅŸine gelir.'' diye konuÅŸtu.

ABDâ€™nin Ä°ranâ€™a saldÄ±rmasÄ±nÄ± "kÄ±yamet kopmasÄ±" olarak tanÄ±mlayan KÃ¼ntay, Ä°ran ve TÃ¼rkiyeâ€™nin, Ä°ngilizlerin kurduÄŸu uydu devletler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÃ¶klÃ¼, tarihsel yapÄ±larÄ± itibariyle kolay kolay mÃ¼dahale edilemeyecek Ã¼lkeler olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

TÃ¼rkiye ve Ä°ranâ€™Ä±n Sykes Picot AnlaÅŸmasÄ±'yla bir gecede kurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÃ¼ntay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

â€˜â€™BakmayÄ±n belki istediÄŸimiz noktada henÃ¼z deÄŸiliz ama yÃ¼z senede fena olmayan bir rol aldÄ±k dÃ¼nyada. Yani neredeyse dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼ diktiÄŸi, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n parÃ§alanmasÄ± iÃ§in seferber olduÄŸu bir TÃ¼rkiye... GeleceÄŸimizi biz tayin ettik. Ä°ngiliz coÄŸrafyacÄ±lar bize gelip 'burasÄ± senin Ã¼lkendir bunun iÃ§inde yaÅŸayacaksÄ±n' demedi. Ä°ran da bÃ¶yle bir Ã¼lke. Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir Ä°ran deÄŸil, bir TÃ¼rkiye deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla ABD, Irak, Suriye yaklaÅŸÄ±mÄ± ile Ä°ranâ€™a mÃ¼dahale ederse hata yapar. Ä°ran'la sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸma kÄ±yamet olur.â€™â€™

"Ä°ran da TÃ¼rkiye de nÃ¼kleerleÅŸmeye gider"

ABDâ€™nin, Ä°ran ile gireceÄŸi muhtemel sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n, Suriye ve Irak'a benzemeyeceÄŸi, bunun neticelerinin Ã§ok aÄŸÄ±r olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunan KÃ¼ntay, sÃ¶z konusu mÃ¼dahalenin, baÅŸta Ä°ran ve TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere, bÃ¶lgedeki birÃ§ok Ã¼lkeyi mezhepsel ayrÄ±ma ve nÃ¼kleer silahlanmaya sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸini savunarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Ä°ran'a mÃ¼dahale ile bÃ¶lge, mezhepsel ve nÃ¼kleer bir sÄ±kÄ±ntÄ±ya itilir. CoÄŸrafya tam anlamÄ±yla bir silah deposuna dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r. Uzun vadede OrtadoÄŸu cephaneliÄŸe dÃ¶ner Ã§Ã¼nkÃ¼ Ä°ran nÃ¼kleerleÅŸme yoluna giderse TÃ¼rkiye de gider, gitmelidir. BayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan deÄŸil ama dengelemek iÃ§in buna mecburuz.â€™â€™