Ã‡ad'da temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle binlerce Ã§ocuk Ã¶lÃ¼yor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonunun (UNICEF)Â Ã‡adÂ TemsilciliÄŸi YetkililerindenÂ Celestin Traore, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã‡ad'da Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸun,Â kirli suÂ nedeniyle hastalanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Her 5Â Ã§ocuktan 1'inin ishal olduÄŸunu sÃ¶yleyen Traore, "ÃœlkedeÂ temiz su eksikliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 50 bin Ã§ocuk su kirliliÄŸine baÄŸlÄ±Â hastalÄ±klara yakalanÄ±yor ve bunlardan 19 bini hayatÄ±nÄ± kaybediyor." dedi.
Traore ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin temiz su ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini ancak hasta Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmediÄŸini vurguladÄ±.
BÃ¼yÃ¼k SalgÄ±nlarÄ± Ã–nleme Merkezinin BaÅŸkanÄ± Dr. Ahmet Mustafa, bu hastalÄ±klarÄ±n Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±, Kanem, Salamat ile Logone Oriental gibi Ã¼lkenin geliÅŸmemiÅŸ bÃ¶lgelerinde daha hÄ±zlÄ± yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve buradaki vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelere oranla daha fazla olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Ã–len Ã§ocuklarÄ±n Ã§oÄŸunun gereken tedaviyi gÃ¶remediÄŸi iÃ§in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirten Mustafa, hÃ¼kÃ¼metin bu Ã§ocuklarÄ± tedavi etmek iÃ§in her yÄ±l 25 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu dile getirdi.
Ã–te yandan Mustafa, hastalarÄ± tedavi etmenin ihtiyaÃ§ duyulan bÃ¶lgelere su daÄŸÄ±tmaktan daha masraflÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Eski HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ali Taher, Ã¼lkede en Ã§ok kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n susuzlukla mÃ¼cadele ettiÄŸini anlattÄ±.
Su BakanÄ± SÄ±ddÄ±k Abdulkerim Haggar da 2015'te halkÄ±n suya eriÅŸme oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 42 olduÄŸunu bu oranÄ±n 2017'da ancak yÃ¼zde 46'ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Haggar, 5 yÄ±l iÃ§inde bu oranÄ± kÄ±rsal bÃ¶lgelerde yÃ¼zde 60'a, ÅŸehirlerde yÃ¼zde 70'e Ã§Ä±kartmayÄ± hedeflediklerini bildirdi.
"Ã‡ad iÃ§in Su" adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸunun BaÅŸkanÄ± Cimasra Emmanuel Oci, kÄ±rsal bÃ¶lgelerdeki Ã‡adlÄ±larÄ±n temiz su iÃ§in gÃ¼nde ortalama 7 ila 10 kilometre yÃ¼rÃ¼mek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Muhalefetten SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Sosyalist Partisi BaÅŸkanÄ± Dinamu Daram ise "Ã‡adlÄ±larÄ±n temiz su ihtiyacÄ± giderilmezken komÅŸu Ã¼lkelerde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼z milyonlarca dolar harcanÄ±yor." eleÅŸtirisinde bulundu.
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Ã‡ad'da su kirliliÄŸine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar nedeniyle her yÄ±l 19 bin Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
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